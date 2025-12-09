3.77 BYN
"Мы с народом Литвы всегда договоримся" - Лукашенко высказался о ситуации с литовскими грузовиками
Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности высказался о ситуации с литовскими грузовиками, которые остались на территории Беларуси после закрытия Вильнюсом границы, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом. "Если они (автомобили. - Прим. БЕЛТА) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился, - подчеркнул Президент. - Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений".
Глава государства заверил, что Беларусь готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям. "Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет", - заявил белорусский лидер.