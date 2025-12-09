"Мы с народом Литвы всегда договоримся" - Лукашенко высказался о ситуации с литовскими грузовиками

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом. "Если они (автомобили. - Прим. БЕЛТА) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился, - подчеркнул Президент. - Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений".