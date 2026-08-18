"Мы все можем": Лукашенко поставил задачу развивать оружейный потенциал

Краткий пересказ от ИИ

Не для войны, а для уверенности в мире - именно это стало главным мотивом создания собственного производства стрелкового оружия. Уникальную промышленную площадку 18 августа посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Даже при наличии беспилотников или баллистических ракет стрелковое оружие очень важно для армии. Без этого нет никакой обороны, уверен Александр Лукашенко. Для страны воплощение в жизнь такого передового проекта - это укрепление технологической безопасности, возможности оснащать Вооруженные силы, а также расширение экспортного потенциала. Собственные высокотехнологичные разработки нужны сегодня для укрепления безопасности и в этой части планы на перспективу есть у белорусских оружейников.

Заниматься стрелковым оружием стали еще лет 7-8 назад. Сначала это были доработки с импортными комплектующими, но последние 3 года уже вплотную кипела работа, чтобы выполнить президентское поручение - организовать по-настоящему собственное производство. Давая его, Александр Лукашенко руководствовался простой логикой: в жизни бывает всякое, в такой сфере нужно иметь свое. Промышленную площадку взялась обустроить организация Госкомвоенпрома "Кидма тек". Процесс был нелегким, признаются оружейники, но глаза боятся - руки делают.

Андрей Анисимов, замдиректора по производству ОАО "Кидма тек":

"Постановка на производство, на серийное производство производится в пяти цехах. Для каждой детали разрабатывается своя технология. Это может быть технология литья пластика, резин, механической обработки каких-то деталей, ковки, штамповки, холодной высадки. Десятки технологических процессов задействованы во всем производстве".

Президент на производстве белорусского стрелкового оружия

Бывшие склады Вооруженных сил превратили в современное производство. Провели реконструкцию всех инженерных коммуникаций, закупили оборудование, внедрили технологии, обучили специалистов. В результате производство стрелкового оружия в Беларуси создано практически с нуля. Александр Лукашенко приехал посмотреть, как все получилось.

"Было поручено создать боевое оружие с 100-процентной локализацией. То есть импортного ничего нет?" - спросил Президент.

"Вообще ничего", - заверил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Все усилия оружейников направлены прежде всего на оборону страны. Высокотехнологичные разработки помогают укреплять безопасность, учитывают реалии современных конфликтов и опыт СВО. Какой бы эффект не давали дроны, без базового вооружения все равно не обойтись.

Президент: На поле боя судьбу решают солдаты

"На поле боя судьбу решают люди, солдаты. А для солдат надо это. Я как бывший солдат хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Без этого оружия мы ничего не сделаем, если у нас будут беспилотники, баллистические ракеты и так далее", - сказал глава государства. Поэтому было принято решение создать в стране собственное производство.

"Мы сделали это сами. Молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, никакой обороны, - подчеркнул белорусский лидер. - Для того чтобы воевать, надо стрелковое оружие".

Отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение в белорусской армии

Присутствие министра обороны Виктора Хренина понятно - именно армия тестирует новинки и дает свои экспертные оценки. Белорусские автоматы уже приняты на вооружение. Они на уровне.

Президент подчеркнул тот факт, что отечественное стрелковое оружие уже принято на вооружение.

"Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимают на вооружение в Вооруженных Силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, когда создаем первые образцы: "Смотри, критикуй, ломай, кроши…" Дорабатывать надо здесь, а принимать совершенный продукт", - подчеркнул глава государства.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"С 2019 года мы начали заниматься этим с нуля. Ни школы, ни специалистов не было. Вели разработки, на сегодняшний момент было разработано 5 моделей, 6 модификаций различного стрелкового оружия и снайперской винтовки, пистолеты, пулеметы, автоматы. За основу мы взяли ВСК-100, который дорабатывали и переводили в режим автоматической стрельбы. Но на сегодняшний момент 4 изделия официально приняты на вооружение Вооруженных сил. С ними у нас хорошее плотное взаимодействие. Они нам указывают на все мелочи, на все те доработки, которые следует устранить. Нам это очень важно как производителям".

Президент ознакомился с образцами стрелкового оружия

Разработчики показали всю линейку. С чувством, толком, расстановкой рассказали, с чего начинали и как оттачивали каждую модель. Среди преимуществ белорусского автомата - бесшумность, точность стрельбы, надежность и высокая скорострельность.

С дополнительными обвесами автомат может применяться в том числе как легкий пулемет или снайперская винтовка. Максимальная модульность - один из современных оружейных трендов. Александр Лукашенко осмотрел, как организовали промышленную площадку, как идет работа в цехах. Планируют не останавливаться, думают о дальнейшем развитии производства.

На производстве много автоматики, но на одном из участков, где правят стволы, а значит, в итоге наводят точность и эффективность каждого изделия, без особых специалистов не обойтись.

Отечественный автомат - в подарок белорусскому лидеру

Проведена масштабная работа, эти усилия Госкомвоенпрома Александр Лукашенко оценил положительно. Только после этого оружейники решились на презент. Первый отечественный автомат теперь есть и в коллекции Президента.

Главе государства подарили первый отечественный автомат ВСК-100Б. "Не для войны... Для уверенности в мире!" - написано на табличке к подарку.

Президент поручил еще один, но охолощенный автомат разместить в экспозиции Дворца Независимости. "Трудно было, сложно. Люди веками это (стрелковое оружие - прим. ред.) делали - россияне и прочие. А мы при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. "Молодцы! Сделали здорово!" - подчеркнул белорусский лидер.

Но Президент настроил оружейников не останавливаться на достигнутом: "Нам надо идти дальше, не бояться, что мы что-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились это делать. И для таких вещей никто деньги жалеть не должен. Это великое дело. Особенно если это окупится за счет экспорта".

В Беларуси с нуля создано направление производства стрелкового оружия

Белорусский военпром развивается по разным направлениям. На заре независимости Александр Лукашенко не дал разбазарить военный потенциал страны. Наоборот аккумулировали все лучшее и всегда поддерживали разработки современных вооружений. Для Беларуси воплощение в жизнь проекта по созданию своего стрелкового оружия - это укрепление технологической безопасности, возможности оснащать Вооруженные силы, а также расширить экспортный потенциал. Контракты на поставку уже есть.

"На начальном этапе у нас школа отсутствовала в этом направлении от слова "совсем". С учетом посещения определенных предприятий, изучая технологии, нам удалось создать такой творческий коллектив. Поначалу он был именно творческий и был настроен на модернизацию стрелкового оружия. В итоге получилось то, что мы способны и разработать, и произвести на современном оборудовании уже отечественный автомат. На данном производстве будет производиться не только автомат ВСК-100Б, а будет производиться та линейка стрелкового оружия, которая уже принята на вооружение: пистолеты, пулеметы и два типа снайперских винтовок, которые также сегодня уже приняты на вооружение наших Вооруженных сил. Одной из ключевых задач, которую мы себе ставим, - это разработка пулемета. Я думаю, ближайшие два года мы потратим именно все свои силы и опыт на создание этого продукта", - отметил Дмитрий Пантус.

Новое производство - еще один повод для гордости белорусских оружейников и гарантия того, что всегда будет чем защищать страну. Никаких агрессивных планов Беларусь не строит, а строит разве что только свою армию и свой оборонный щит. Ведь мир берегут, пока крепко оружие.