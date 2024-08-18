"Мы их ждем". Лукашенко о наличии надежной оборонной линии в случае атаки на Беларусь с запада

Беларусь создала надежную оборонную линию, которая позволит остановить продвижение противника, если на Беларусь будет совершено нападение с западного направления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу "Россия", сообщает БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос об обеспечении военной безопасности на западных рубежах на фоне усиления военного присутствия в южной части страны вблизи границ с Украиной. "У вас 10 тактических батальонных групп НАТО на западной границе стоит, которые тоже неизвестно, какие планы имеют", - отметил интервьюер.

"Мы их ждем. Там нам будет попроще. Там выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции. Мы видим, где надо разместить (войска и оборонительные рубежи. - Прим. БЕЛТА), - сказал Александр Лукашенко. - Не буду называть, сколько их штук, но будет достаточно для того, чтобы закрыть всю границу. Не "Линия Сталина" (система укрепленных районов вдоль старой западной границы СССР до 1939 года. - Прим. БЕЛТА), а современные оборонительные пункты, где тренируются наши ребята. Каждый военнослужащий, если мы его призываем по мобилизации, должен знать, куда он должен прийти и в каком направлении стрелять".

Александр Лукашенко напомнил, что посещал одни из таких рубежей и лично ознакомился с обстановкой. "Простреливается все вокруг. Это в районе Бреста. И Брест виден. Там подойти, прорвать границу можно, но ты дальше не продвинешься. Ты полностью как на ладони. На возвышенности стоят эти пункты, и там проходят тренировки. Поэтому мы там давление и оборону нашу не ослабляем", - обратил внимание он.

Президент Беларуси также подчеркнул, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным они уже не первый год планируют защиту западного направления. "У нас оборонительные планы существуют, а если надо, мы их переведем и в наступательные. Поэтому они пусть там не бесятся и не радуются, что, знаете, "мы валяемся с Путиным на полу, а они коленом встали нам на грудь и давят нас". Ничего подобного, - заявил белорусский лидер. - Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и по нашей совместной группировке. Поэтому на западе мы ничего не ослабляем. Более того, армию свою усилили серьезным оружием. Вы знаете его - российским. И обычным, и тактическим ядерным оружием".