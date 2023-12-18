Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества - губернатор Московской области на встрече с Лукашенко

В России в целом и Московской области в частности понимают и ценят значимость сотрудничества с Беларусью. Об этом на встрече в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает БЕЛТА .

"Спасибо за приглашение, за прием, за ту предварительную работу, которую мы имеем возможность вести с вашей командой. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой очень активен. Сопровождает все важные направления. Мы сегодня здесь для того, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, ваше отношение, - сказал губернатор. - Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Беларуси во всех отношениях".

Андрей Воробьев отметил, что Беларусь и Китай для возглавляемого им региона являются двумя самыми крупными партнерами по экспорту и импорту.

"С коллегами до встречи мы уже успели обсудить и направления строительной деятельности. В том числе развитие цементной промышленности, сухих смесей. Регион большой. Мы с Москвой растем почти на 200 тыс. человек в год, и строительство у нас очень заметное. И социальные объекты, и дорожная инфраструктура - все это нуждается в материалах. Конечно, мы заинтересованы. И коллеги уже подобрали ряд локаций для организации такого производства", - сказал руководитель Московской области.

Он также выразил интерес в вопросе поставок из Беларуси машиностроительной техники.