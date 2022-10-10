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"Мы все знаем" - Лукашенко о замыслах Польши и НАТО
Польша перевооружается самым современным оружиеми готова в течение 2-3 часов перебросить свои войска на границу с Беларусью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам безопасности.
"Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили его в Польше. В том числе с ядерных арсеналов Германии", - рассказал белорусский лидер.
Также он отметил, что недавно поляки, защищая границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы.
"Потом они вооруженные силы от границы отвели. Частично. Показали нам, что они уходят, - продолжил глава государства. - Ничего подобного! Они отвели до сотни километров войска от границы, насыщают их оружием натовских образцов - все советское и то, что у них польское, они сплавили в Украину, утилизировали. А перевооружают самым современным оружием. И что такое обратно подойти к границе Беларуси? Полночи - и они будут там".
Мы это видим, сказал Александр Лукашенко. Поэтому это нас не должно успокаивать.
"Если нужно - момент "Ч", как военные говорят, - они перебросят свои войска в течение 2-3 часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться", - подытожил белорусский лидер.
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