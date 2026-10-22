Мьянма, США и союзная оборона - что обсудил Лукашенко в насыщенный переговорный день

22 октября состоялся насыщенный переговорный день во Дворце Независимости. Развитие диалога с азиатскими партнерами, вопросы обороны союзных рубежей, подвижки на белорусско-американском переговорном треке - целый ряд встреч провел Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент провел встречу с председателем Ассамблеи Союза Мьянмы

Курс на последовательное развитие сотрудничества на самых разных уровнях - общий для Беларуси и Мьянмы. Александр Лукашенко принял председателя Ассамблеи Союза Мьянмы, высшего законодательного органа страны. В эти дни в Минске с визитом прибыла парламентская делегация азиатской республики.

Между странами налажены активные политические контакты. Выстроен доверительный диалог на высшем уровне. Задача - конвертировать его в успешные экономические проекты. Они определены в дорожной карте сотрудничества на ближайшие годы.

Обе стороны видят интерес в развитии кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Беларусь рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних контактов, но темпы нужно наращивать, не теряя времени, призвал партнеров Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Хорошо, что Вы приехали именно в это время, когда идет активная проработка будущих направлений сотрудничества с вашей страной. И даже не просто направлений сотрудничества, а будущих контрактов, конкретных дел между вашей страной и Беларусью. Если быть абсолютно откровенным и говорить дипломатично, должен сказать, что мы можем в торгово-экономических вопросах значительно больше, нежели имеем сейчас. По крайней мере, наши политические отношения ушли далеко вперед от экономики. Надо экономике подтягиваться к уровню политических отношений".

Президент выразил мнение, что межправительственная комиссия должна сделать больше предложений в направлении интенсификации сотрудничества. Он абсолютно убежден: парламентарии в этом плане должны если не быть впереди президентов, то стать настоящей опорой руководству обеих стран, продвигая интересы в Беларуси и Мьянме.

Белорусский лидер подчеркнул, что стороны нацелены на серьезные отношения между двумя странами, поскольку есть серьезные, в том числе экономические, основы для успешного сотрудничества в будущем. Он призвал не терять время, а двигаться вперед, отметив, что к этому подталкивает бурное развитие международных отношений. По его словам, это не зависит от желания сторон - так требует обстановка.

Президенту доложили об итогах работы в переговорном процессе с США

В продолжение международной повестки Президенту доложили о результатах работы на белорусско-американском треке.

В течение года во Дворце Независимости прошло несколько переговорных раундов: в Минск приезжал спецпосланник США Джон Коул.

Переговоры дали значительный прогресс, об этом заявила американская сторона. Для Беларуси это не просто слова, а отмена ряда санкционных ограничений для белорусских компаний.

Александр Лукашенко напомнил, что чуть больше месяца назад во время последних переговоров стороны договорились встретиться и обсудить белорусско-американские отношения, их состояние и дальнейшие действия на перспективу.

Постоянному представителю Беларуси при ООН Валентину Рыбакову было поручено контролировать этот процесс. Его использовали как представителя для ведения переговоров и реализации договоренностей. Месяц назад договорились, что дипломат прибудет в Беларусь и доложит о реализации достигнутых договоренностей.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона неукоснительно выполняет все, что было обещано американцам. При этом делегации было заявлено о желании, чтобы и американская сторона столь же строго соблюдала достигнутые договоренности. Стороны договорились, что за месяц подтянутся и выйдут на площадку дальнейших действий.

"Должен сказать, что администрации США непросто, работы хватает. Но я ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам, есть подвижки по многим вопросам, - отметил глава государства. - Несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенными, отменой санкций, многими другими вопросами, связанными с посольством и т.д., сегодня у нас на столе, в том числе, взаимоотношения Беларуси с ЕС, что касается и США. Хотелось бы, чтобы Вы (Валентин Рыбаков - Прим. news.by) доложили об этих вопросах, и мы примем решение о дальнейших действиях. Передайте Джону Коулу самые добрые пожелания, его жене, яркой и видной журналистке, а также Дональду Трампу благодарность за то внимание, которое он уделяет нашим отношениям".

Диалог с США продолжается, заявил прессе по итогам доклада постоянный представитель Валентин Рыбаков. Обозначен пул вопросов, которые предстоит решить. Они непростые, но дальнейшее взаимодействие позволяет рассчитывать на результат.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

"В ходе последней встречи с американской делегацией месяц назад Президентом были поставлены задачи, определены те вопросы, которые должна была американская сторона решить для того, чтобы мы могли продолжать качественное, нормальное взаимодействие. Вопросы решаются все, которые были обозначены. Полностью решен только один вопрос - вчера были сняты персональные санкции с руководителя "Беларуськалия". Остальные вопросы в процессе решения. Это может занять какое-то время, потому что вопросы сложные, касающиеся банковской деятельности, но они будут решены. Надеюсь, что положительные результаты не заставят себя очень долго ждать".

Переговоры Минска и Вашингтона дали практический результат: белорусский калий получил доступ на американский рынок. Первая партия уже в порту Нового Орлеана, следующая отправится в США в ближайшее время. Решается и вопрос разблокировки платежей за поставленные удобрения.

Переговоры Президента Беларуси с министром обороны России

Еще одна встреча состоялась у Президента по союзной линии. В Минск прибыл министр обороны России. Андрей Белоусов приехал в столицу для участия в совместном заседании коллегий Минобороны Беларуси и России. Страны тесно сотрудничают в военно-технической сфере.

Рубежи Союзного государства на западном направлении охраняет региональная группировка войск обеих стран. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь со своей стороны выполняет все обязательства по защите союзных границ.

"Вопросов, которые мы должны обсудить, немало. Спасибо за то, что совместную группировку, которую мы с вами сформировали в рамках ОДКБ на западном направлении, Вы держите при всех сложностях и трудностях. Белорусская армия выполняет свою роль. Вы как человек, погруженный в эти вопросы, прекрасно это знаете и понимаете, поэтому все наши обязательства с российской стороны для Беларуси, со стороны Беларуси к России, мы выполняем. Наши противники (врагов пока, наверное, у нас тут особо нет на Западе, но на всякий случай) об этом знают, они это видят. Вы видите наши действия, особенно действия Вооруженных Сил: мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать - ни нам, ни Вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовым ко всему, поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке", - заявил белорусский лидер.

Президент поблагодарил Андрея Белоусова за помощь в организации контроля различными техническими средствами, отметив, что с учетом конфликта в Украине они очень продвинуты по периметру Союзного государства - на границах с Украиной и Западом, включая радиолокационные станции и другие средства.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно встречался с президентом Владимиром Путиным и обсуждал эту тему. Российский лидер, по его словам, пообещал помочь в необходимых вопросах.

Президент подчеркнул, что Беларусь контролирует всю территорию вдоль границы - около 3 тыс. км, если считать западное и украинское направления, - эта территория должна быть прикрыта средствами контроля и слежения.

Глава государства отметил, что в этом направлении стороны работают неплохо, а по другим ведомствам и направлениям идет хорошее сотрудничество. Он заверил, что беспокоиться о выполнении обязательств по охране рубежей Союзного государства не стоит.

Андрей Белоусов, министр обороны России:

"Международная обстановка продолжает деградировать. Она становится крайне сложной. Мало того, что сложной, она еще становится все более и более непредсказуемой. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке. Это требует упреждающих действий. Собственно, это было основным предметом разговоров с Виктором Геннадьевичем (Хрениным - Прим. news.by): какие еще действия, задачи мы должны поставить перед собой, решить в кратчайшие сроки на нашем уровне. Есть целый ряд политических вопросов, которые требуют решения Верховных Главнокомандующих - Вас и Владимира Владимировича (Александра Лукашенко и Владимира Путина - Прим. news.by)".

Российский министр поблагодарил Александра Лукашенко за встречу и передал приветствия от Президента России.