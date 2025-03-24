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На инаугурации Лукашенко в качестве приглашенных будут присутствовать более 1100 гостей

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Фото : Telegram / Пул Первого

Свыше 1,1 тысячи приглашенных будут присутствовать на инаугурации президента Александра Лукашенко, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Об этом сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония состоится во вторник, 25 марта, и начнется в полдень.

По словам Эйсмонт, на ней в качестве приглашенных будут присутствовать более 1100 человек.

Инаугурацию покажут в прямом эфире - трансляция будет вестись на президентском сайте, а также ведущих телеканалах - "Первом информационном", "Беларусь 1", ОНТ, СТВ и МИР.

Ранее пресс-секретарь белорусского лидера сообщила, что работа над тем, как будет проходить инаугурация, уже ведется. Она отметила, что все основные элементы торжественной церемонии будут сохранены.

Известно, что в связи с инаугурацией 25 марта будут перекрыты для движения отдельные участки проспекта Независимости и проспекта Победителей в Минске - с 11:00 до 13:30.

инаугурацияАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси