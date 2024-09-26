На МТЗ, Белэнерго и Белвторчермете теперь новые директора

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей ряда государственных организаций, сообщает БЕЛТА.

На пост генерального директора ОАО "Минский тракторный завод" согласован Сергей Авраменко. До настоящего времени он работал в должности первого заместителя генерального директора.

ГПО электроэнергетики "Белэнерго" возглавит Андрей Панченко, который до этого трудился на посту генерального директора РУП "Витебскэнерго".

Генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов - генеральным директором ОАО "Белвторчермет" станет Иван Демидов. Его прежняя должность - начальник управления планирования и экономического анализа ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания".

Александр Лукашенко также согласовал назначение Ольги Горловой на должность ректора УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". До настоящего времени она работала в этом же вузе на посту ученого секретаря.

"Нет главных и второстепенных предприятий за этим столом", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что вузы готовят для отраслей кадры. "Очень хотелось бы, чтобы у вас это получилось, совсем еще молодого специалиста. Нагрузка приличная. Особенно в вузе, который у нас очень актуален. Это главная проблема сегодня в сельском хозяйстве - ветеринария", - сказал он. А Витебская академия ветеринарной медицины как раз является основой подготовки соответствующих кадров.

Что касается Минского тракторного завода, Александр Лукашенко отметил, что надо было уже давно принимать решение по МТЗ. "МТЗ для Беларуси - это бренд брендов, во-первых. Во-вторых, трактор - это главное орудие труда везде, начиная от улиц и дворовых участков и заканчивая сельским хозяйством. Это и транспортировка, и пахота, и посев и так далее, - подчеркнул глава государства. - Ну и лучшей школы, чем у нас в Беларуси по тракторам, в мире нет. Это один из ведущих мировых производителей тракторной техники".

Говоря о "Белвторчермете", Президент акцентировал внимание на необходимости еще более рачительного использования вторичных ресурсов. "Это вопрос вопросов. Вторчермет работает на половину. Нам половину надо добавлять. Я часто привожу пример со стеклом. Допустим, в Швейцарии процентов 80-90 (стеклянной продукции. - Прим. ред.) получают из бывшего в употреблении стекла. А мы меньше половины. Есть куда двигаться и у кого учиться. Поэтому очень важный в этом плане вопрос", - отметил глава государства.