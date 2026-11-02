На совещании у Президента были обсуждены сроки и качество строительства Нежинского ГОК

Краткий пересказ от ИИ

При строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината все должно быть сделано качественно, на уровне. Производство нужно довести до идеала.

Об этом 4 ноября заявил Президент Беларуси на совещании, во время которого обсуждали ход реализации инвестпроекта. Для страны он флагманский. Это возможность заработать на экспорте удобрений и дать толчок для развития Любанского района в Минской области. Есть сложности с завершением работ и приемкой объектов в эксплуатацию.

Прошло принципиальное обсуждение всех проблемных моментов и сроков - что нужно для скорейшего выхода комбината на проектные мощности, а это 2 млн т калия в год. Согласно прогнозам, спрос на удобрения в мире будет расти.

Флагманский проект для страны

Бог отсыпал Беларуси соли. Так обычно говорят, когда хотят просто и наглядно показать, чем богаты наши недра. Разведанных запасов калийных солей хватит примерно лет на 100. Строительство нового горно-обгательного комбината должно, во-первых, укрепить позиции Беларуси на мировом рынке удобрений, а во-вторых, дать мощный эффект для Любанского района.

В 2025 году Президент посещал площадку, был принят ряд решений по завершению строительства. Не все было гладко, не без сложностей шел проект. И поэтому тоже Александр Лукашенко держит воплощение масштабной задумки в жизнь на контроле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Как докладывает правительство, есть сложности с завершением работ и приемкой объектов в эксплуатацию. При этом основное технологическое оборудование смонтировано, пусконаладочные работы проведены. Нежинский ГОК - флагманский проект для страны, очень сложный и требующий постоянного внимания. В сентябре 2025 г. впервые получена товарная продукция. К настоящему времени произведено около 400 тыс. т калийных удобрений, они нашли своего покупателя на экспортных рынках. Можно констатировать, что промежуточный результат есть. Задача нашего сегодняшнего совещания - честно обсудить проблемы, сроки и требуемые решения для скорейшего выхода комбината на проектные мощности. Итак, по порядку. Ввод первой и второй очередей строительства в установленный срок - до 3 июля 2026 года - не обеспечен. Правительство обещало ь ввести эти очереди в уточненный срок - до 1 ноября. И сегодня доложит о результате. Когда ждем выход на 1,1 - 1,2 млн т? Меня информируют, что есть вопросы по качеству выполняемых подрядчиками строительно-монтажных работ, срокам устранения дефектов и замечаний".

Завершение проекта и развитие Любанского района

Такие проекты стране нужны - высокотехнологичное производство в сфере, где у белорусов сильные компетенции и своя сырьевая база. Производственная мощность новой площадки - 2 млн т хлористого калия в год. На такие цифры выйдут, когда все работы завершатся. Пока осилены две очереди. Если считать по нынешним ценам, то это будет плюс полмиллиарда долларов экспортной выручки в валютную копилку страны.

"Нам необходимо обеспечить достижение проектных решений, которые в конечном итоге влияют на экономику предприятия, и не только предприятия. Строим в основном за кредитные деньги, а их нужно возвращать. Кроме того, запуск нового производства калийных удобрений при полной загрузке станет стабильным источником поступления налоговых платежей, валютной выручки, даст развитие Любанскому району Минской области. Это обязательно. Район должен получить свое развитие", - потребовал глава государства.

Он отметил, что от участников совещания ждет предельно объективной оценки хода реализации проекта.

"Каковы план действий для завершения проекта в срок и возможные предложения по дальнейшему развитию комплекса? Как идет развитие социальной и иной инфраструктуры Любанского района, в том числе в рамках ранее данных поручений? Что еще нужно решить на уровне Президента?" - такие вопросы глава государства поставил не случайно. От работы предприятия зависит и репутация Беларуси на мировом рынке поставщиков калия, и экономика региона.

На совещание докладчики пришли не пустыми руками - с образцами удобрений, которые добываем и в Солигорске, и в Любани.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "На сегодняшний момент можно доложить о том, что Ваше поручение по вводу в эксплуатацию объектов первой и второй очередей Нежинского ГОК и выводу комплекса на среднесуточную проектную мощность, соответствующую годовому выпуску 1 млн тонн калийных удобрений, данное в ходе Вашего визита 23 мая 2025 года, выполнено".

"В этом году 500 тыс. тонн. В следующем - железно 1 млн тонн с учетом того, что ежесуточно 85-90 тыс. тонн калия, хлора мы производим, - пообещал Николай Снопков. - По первой и второй очередям строительства необходимо было принять в эксплуатацию 50 пусковых комплексов. Все акты приемки подписаны. Первая и вторая очереди введены в эксплуатацию. По всем пусковым комплексам получены заключения надзорных органов, пройдена повторная экспертиза документации по стадии строительных проектов, подписаны акты ввода в эксплуатацию каждого пускового комплекса".

Первый вице-премьер добавил, что остается еще выполнить отдельные виды работ, такие как тепловая изоляция части технологических трубопроводов и оборудования, антикоррозионная защита металлоконструкций и оборудования, отделочные работы. Все это, заверил он, не препятствует нормальной эксплуатации объекта и не влияет на безопасность.

"Николай Геннадьевич, как теряли мы на других предприятиях, так будет и здесь. Трубы не изолированы, ну и другие моменты. Не покрасили, где-то антикоррозийку не нанесли. Будет все ржаветь. Через два года придут за деньгами и скажут: надо деньги для того, чтобы модернизировать", - раскритиковал Александр Лукашенко.

"Должно быть в идеальном состоянии все. Должно быть качественно сделано", - потребовал он.

И хоть проект сложный, скидок на это Президент не делает. Как рассказал первый вице-премьер по итогам, разговор был жесткий. Александр Лукашенко требует, чтобы на строительстве Нежинского горно-обогатительного комплекса все делалось идеально.

Николай Снопков: "Требование качества, требование безусловности соблюдения всех параметров проекта становятся во главу угла, потому что жизнь и здоровье людей важнее всего. Поэтому Президент поставил главную задачу - качество всех выполняемых работ: от антикоррозийного покрытия металла до горно-шахтного оборудования, что мы и будем выполнять в рамках инвестиционного проекта".

Развитие социальной инфраструктуры района

Сам Любанский район заметно оживился. Руководит этим теперь уже по-настоящему новым индустриальным центром хрупкая Жанна Алишевич. Говорит, это раньше жители Любани с завистью смотрели на солигорчан, сейчас уже нет.

Жанна Алишевич, председатель Любанского райисполкома: "Сам комбинат - это масштабное производство, на котором после выхода на проектную мощность будет создано 1700 полноценных рабочих мест. На данный момент на предприятии трудится полторы тысячи работников. Соответственно, это подстегивает район к обеспечению арендным жильем в первую очередь. У нас уже есть два арендных дома, в ноябре вводим в эксплуатацию третий дом. Ну и, соответственно, есть проект по строительству жилья для специалистов не только этого предприятия, но также и других востребованных профессий и работников бюджетной сферы".

Понятно, что такое производство - это драйвер для региона, а значит и для тех кто там живет. Кстати, комбинат уже взялся за проекты, которые непосредственно с производством удобрений не связаны. Например, заложили сад и хотят разместить теплицы. Усилия промышленников будут направлены не только на то, чтобы все дошлифовать на производстве (это приоритет, и Президент жестко спросит за результат), но и на социальную сферу - в этом тоже их интерес.