На должность председателя Мингорисполкома назначен Анатолий Сивак, который до настоящего времени работал в должности министра транспорта и коммуникаций.

Глава государства подчеркнул, что новому градоначальнику необходимо разобраться с кадровыми вопросами и подготовить Минск к встрече II Европейских игр, также Президент анонсировал встречу со столичным активом. При выборе кандидата на эту должность рассматривалось более десяти человек. Однако ключевым фактором послужила эффективность Анатолия Сивака на предыдущей должности. Отметим, что Андрей Шорец, который руководил Мингорисполкомом последние годы, будет переведен на новое место работы.