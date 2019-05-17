3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
На эффективную работу в АПК и промышленном секторе Президент нацелил новых руководителей местной вертикали
На эффективную работу в АПК и промышленном секторе Президент накануне нацелил новых руководителей местной вертикали.
Ротация по итогам кадрового четверга произошла в Брестской области
Новые председатели исполкомов в Жабинковском, Пружанском, Ивановском районах. Александр Лукашенко также ориентировал органы власти на местах на достойную организацию и проведение предстоящих в Беларуси политических компаний. Во время встречи Президент интересовался положением дел в регионах. Особенно в сельском хозяйстве. Как завершается посевная? Все люди опытные, владеют ситуацией, поэтому разговор получился предельно конкретным.
Обновился и пул руководителей некоторых ключевых предприятий и госорганов
Изменения затронули концерн "Беллегпром", объединение "Белтопгаз", предприятия МАЗ и Лидсельмаш, а также Белорусскую цементную компанию. Кадровые изменения в высшей школе. Новые ректоры сразу в двух вузах - Белорусском государственном экономическом университете и в кузнице аграрных кадров - Белорусской сельскохозяйственной академии. Что остается важным для каждого высшего учебного заведения, так это, в первую очередь, - практико-ориентированная подготовка специалистов.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов