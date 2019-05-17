На эффективную работу в АПК и промышленном секторе Президент нацелил новых руководителей местной вертикали

На эффективную работу в АПК и промышленном секторе Президент накануне нацелил новых руководителей местной вертикали.

Ротация по итогам кадрового четверга произошла в Брестской области

Новые председатели исполкомов в Жабинковском, Пружанском, Ивановском районах. Александр Лукашенко также ориентировал органы власти на местах на достойную организацию и проведение предстоящих в Беларуси политических компаний. Во время встречи Президент интересовался положением дел в регионах. Особенно в сельском хозяйстве. Как завершается посевная? Все люди опытные, владеют ситуацией, поэтому разговор получился предельно конкретным.







Обновился и пул руководителей некоторых ключевых предприятий и госорганов