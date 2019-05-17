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На эффективную работу в АПК и промышленном секторе Президент нацелил новых руководителей местной вертикали

На эффективную работу в АПК и промышленном секторе Президент накануне нацелил новых руководителей местной вертикали.

Ротация по итогам кадрового четверга произошла в Брестской области

Новые председатели исполкомов в Жабинковском, Пружанском, Ивановском районах. Александр Лукашенко также ориентировал органы власти на местах на достойную организацию и проведение предстоящих в Беларуси политических компаний. Во время встречи Президент интересовался положением дел в регионах. Особенно в сельском хозяйстве. Как завершается посевная? Все люди опытные, владеют ситуацией, поэтому разговор получился предельно конкретным.


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Обновился и пул руководителей некоторых ключевых предприятий и госорганов

Изменения затронули концерн "Беллегпром", объединение "Белтопгаз", предприятия МАЗ и Лидсельмаш, а также Белорусскую цементную компанию. Кадровые изменения в высшей школе. Новые ректоры сразу в двух вузах - Белорусском государственном экономическом университете и в кузнице аграрных кадров - Белорусской сельскохозяйственной академии. Что остается важным для каждого высшего учебного заведения, так это, в первую очередь, - практико-ориентированная подготовка специалистов.

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