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На этой неделе во Дворце Независимости снова собиралась рабочая группа по доработке проекта Конституции
Не допустить дестабилизации обстановки в обществе призвана обновленная Конституция. Основной закон страны - вершина правовой системы. Отсюда и такое внимание со стороны Президента. На этой неделе во Дворце Независимости снова собиралась рабочая группа, чтобы дошлифовать документ.
Что ж, единые подходы найдены! Как отметил Александр Лукашенко, главное, что Беларусь должна получить на выходе, после трехлетней работы над текстом Конституции - это независимость и возможность двигаться вперед.
Именно за белорусами будет последнее слово в принятии Конституции. Проект документа подготовят для общественного обсуждения уже к декабрю.
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