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На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев
Об этом заявил Президент Беларуси сегодня на совещании по социально-правовым гарантиям госслужащих.
От профессионализма управленцев зависит реализация масштабных проектов и улучшение благосостояния народа. Кадровые вопросы традиционно в центре внимания Президента. Люди должны не просто обладать высокими моральными качествами - для них важен широкий кругозор, видение стратегических задач и оценка последствий своих решений. Главная цель - сделать госслужбу привлекательной и почетной, подчеркнул Александр Лукашенко.
В последние годы в Беларуси идет масштабная оптимизация госаппарата. Число госслужащих уже сократилось на четверть и сегодня составляет чуть более 30 000. Еще одна актуальная задача - оперативно закрывать вакантные должности. По отдельным позициям подбор кандидатов иногда затягивается на месяцы и даже годы.
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