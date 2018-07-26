На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев

Об этом заявил Президент Беларуси сегодня на совещании по социально-правовым гарантиям госслужащих.

От профессионализма управленцев зависит реализация масштабных проектов и улучшение благосостояния народа. Кадровые вопросы традиционно в центре внимания Президента. Люди должны не просто обладать высокими моральными качествами - для них важен широкий кругозор, видение стратегических задач и оценка последствий своих решений. Главная цель - сделать госслужбу привлекательной и почетной, подчеркнул Александр Лукашенко.