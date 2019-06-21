На ІІ Европейские игры прибыл Президент Сербии Александр Вучич

В Беларусь на ІІ Европейские игры продолжают прибывать VIP-гости. Два часа назад в Национальном аэропорту Минск приземлился борт Президента Сербии Александра Вучича. Его встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель главы МИД Андрей Дапкюнас. Встреча традиционно прошла в торжественном сопровождении роты почетного караула.



После приема у Президента Беларуси Александра Лукашенко глава Сербии станет одним из высоких гостей церемонии открытия ІІ Европейских игр.