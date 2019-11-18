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На избирательном участке Президент ответил на вопросы журналистов
Больше часа Глава государства отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Участок номер 1, как окрестили его представители масс-медиа, всегда был местом притяжения на выборах. И в этот раз здесь собралось около сотни репортеров. Прозвучали разные темы. Стороной не обошли и провокации во время избирательной кампании.
Среди ключевых тем общения белорусского лидера с журналистами - внешняя политика страны. В частности, речь шла о развитии диалога с Западом: Австрией, Польшей и другими странами. Президент заявил о намерении посетить Латвию в первом - втором квартале будущего года. Ряд вопросов касался белорусско-российских отношений. Отношение Президента к подписанию документов по углублению интеграции предельно чёткое. Все договоренности должны соблюдать национальные интересы и не противоречить конституции.
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