На избирательном участке Президент ответил на вопросы журналистов

Больше часа Глава государства отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов. Участок номер 1, как окрестили его представители масс-медиа, всегда был местом притяжения на выборах. И в этот раз здесь собралось около сотни репортеров. Прозвучали разные темы. Стороной не обошли и провокации во время избирательной кампании.