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На какие историко-культурные объекты Беларуси выделено 3 млн рублей из фонда Президента?
3 млн рублей из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделено на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.
За счет выделенных средств будет реализован проект по ремонту крыши и фасадов церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, что позволит сохранить уникальный памятник архитектуры всемирного значения и подготовить его к празднованию 500-летнего юбилея.
Также будут завершены реставрационные работы в усадебно-парковом ансамбле в агрогородке Залесье Сморгонского района и на северо-восточной аркаде дворцового комплекса в городском поселке Ружаны Пружанского района, проведены консервация с элементами реставрации в усадебно-парковом ансамбле в деревне Закозель Дрогичинского района и противоаварийные работы в северо-восточном корпусе замка Сапеги в агрогородке Гольшаны Ошмянского района.
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