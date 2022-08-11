На какие историко-культурные объекты Беларуси выделено 3 млн рублей из фонда Президента?

3 млн рублей из фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства выделено на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.

За счет выделенных средств будет реализован проект по ремонту крыши и фасадов церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, что позволит сохранить уникальный памятник архитектуры всемирного значения и подготовить его к празднованию 500-летнего юбилея.