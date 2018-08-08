"На контроле Президента". Хранение кормов

Параллельно с уборкой перед аграриями стоит еще одна важная задача - сохранить корма. Это залог продовольственной безопасности. Хранение дедовскими методами приводит к порче и потерям. Отсюда не только снижение надоев и привесов, но даже гибель животных. Ситуацию на личный контроль взял Глава государства. Александр Лукашенко поручил до конца года уйти от архаичных методов и по всей стране построить современные траншеи. Как выполняется поручение Президента - в новом проекте Агентства теленовостей "На контроле Президента".