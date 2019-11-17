"На контроле Президента. Лекарства". В среду на "Беларусь 1"

О рынке лекарств новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Беларусь сбивает цены на лекарства. В новом году зафиксировать потолок цены на медикаменты предложат по перечню основных лекарственных средств. А это около 450 наименований. Фактически же препаратов куда больше.



Почему это важно для нас, потребителей? Во-первых, предложение касается по большей части импорта. А это дорогой сегмент рынка лекарственных препаратов. Во-вторых, стоимость не просто фиксируют. Ее сравнивают со странами-соседками и предлагают поставщику честную формулу. Чтобы между ценами у нас и в России или Польше не было пропасти.



Как избежать рисков и сохранить партнерство с импортерами, снижая цены? Почему Беларусь то и дело сталкивается с дефицитом отдельных лекарств в аптеках? И какая альтернатива предлагается импорту? Смотрите в среду в вечернем эфире на"Беларусь 1".



