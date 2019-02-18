"На контроле Президента" о долгостроях смотрите в эту среду сразу после "Панорамы"

Сегодня в стране около двух десятков домов возводятся со сверхнормативным сроком. Завершить все строительные работы и отдать ключи от квартир владельцам застройщики должны к средине года. Такую задачу Глава государства поставил еще в конце 2018 года. Сейчас стройотрасль находится на особом контроле у белорусского лидера, ведь за каждым таким просроченным квадратным метром судьбы сотен белорусских семей, их благополучие и уровень жизни. Успеют ли застройщики справиться с непростой задачей, что грозит тем стройорганизациям, которые необоснованно затягивают сроки? И как реально выполняются поручения Главы государства? Ответы в очередной серии проекта Агентства теленовостей"На контроле Президента". Уже в эту среду сразу после "Панорамы".