"На контроле Президента" смотрите на сайте в разделе АТН

Напомним, в апреле 2014 года Александр Лукашенко ознакомился с первым этапом реконструкции Национального аэропорта. Вскоре благодаря указу Главы государства инвестпроект получил нового генподрядчика и финансирование в лице Банка развития. Отметим, что строительство второй полосы своими силами снизило стоимость проекта в три раза - с 600 до 200 миллионов долларов. И самый главный итог - перспективное перевоплощение Национального аэропорта в международный трансатлантический хаб. День сдачи объекта - 7 ноября. Съемочная группа Агентства теленовостей первыми из журналистов посетила вторую взлетку и узнала, как реализуется масштабный проект, который находится на контроле Президента.