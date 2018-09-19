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"На контроле Президента" смотрите на сайте в разделе АТН
Корреспонденты Агентства теленовостей готовят к эфиру очередной специальный репортаж из цикла "На контроле Президента". Тема выпуска сегодня - поручение Главы государства о строительстве второй взлетно-посадочной полосы.
Напомним, в апреле 2014 года Александр Лукашенко ознакомился с первым этапом реконструкции Национального аэропорта. Вскоре благодаря указу Главы государства инвестпроект получил нового генподрядчика и финансирование в лице Банка развития. Отметим, что строительство второй полосы своими силами снизило стоимость проекта в три раза - с 600 до 200 миллионов долларов. И самый главный итог - перспективное перевоплощение Национального аэропорта в международный трансатлантический хаб. День сдачи объекта - 7 ноября. Съемочная группа Агентства теленовостей первыми из журналистов посетила вторую взлетку и узнала, как реализуется масштабный проект, который находится на контроле Президента.
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