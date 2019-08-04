"На контроле Президента". Социальные стандарты на селе. В среду на "Беларусь 1"

Существенно повысить качество жизни на селе и уменьшить разрыв между уровнем зарплат и социальных благ в городе и сельской местности - такую задачу поставил Президент Александр Лукашенко перед правительством и местными властями во время ежегодного Послания народу и Национальному собранию.



Поручение - стратегическое и требует взвешенного, но решительного подхода как на местах, так и на законодательном уровне. Ведь в сельской местности живет почти четверть населения страны.



Выполнение минимальных социальных стандартов на селе станет ключевой темой в новой серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Наши корреспонденты отправились в самые отдаленные уголки страны, чтобы узнать, как живут белорусы в небольших населенных пунктах.



Самые распространенные проблемы - проблемы с чистой водой, закрытые дома культуры, ФАПы и бани, также отсутствие банкоматов и магазинов шаговой доступности. Новый выпуск "На контроле Президента". Социальные стандарты на селе в эфире "Беларусь 1" уже в эту среду после "Панорамы".