3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
"На контроле Президента". Социальные стандарты на селе. В среду на "Беларусь 1"
Существенно повысить качество жизни на селе и уменьшить разрыв между уровнем зарплат и социальных благ в городе и сельской местности - такую задачу поставил Президент Александр Лукашенко перед правительством и местными властями во время ежегодного Послания народу и Национальному собранию.
Поручение - стратегическое и требует взвешенного, но решительного подхода как на местах, так и на законодательном уровне. Ведь в сельской местности живет почти четверть населения страны.
Выполнение минимальных социальных стандартов на селе станет ключевой темой в новой серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Наши корреспонденты отправились в самые отдаленные уголки страны, чтобы узнать, как живут белорусы в небольших населенных пунктах.
Самые распространенные проблемы - проблемы с чистой водой, закрытые дома культуры, ФАПы и бани, также отсутствие банкоматов и магазинов шаговой доступности. Новый выпуск "На контроле Президента". Социальные стандарты на селе в эфире "Беларусь 1" уже в эту среду после "Панорамы".
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
Могут ли жильцы потребовать изменения графика вывоза мусора, разъяснил министр ЖКХ
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Возможно, будут покушения на людей - эксперт о рисках на будущих президентских выборах в Беларуси
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва