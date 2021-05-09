На неделе Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов

К счастью, Беларусь не стала одним из кровавых осколков СССР, у нас никаких замороженных конфликтов на территории страны нет. Зато есть добрая традиция - в преддверии важного праздника вручать госнаграды настоящим людям дела. Промышленники, строители, труженики села и те, кто защищает нашу страну - все получили от Президента заслуженные награды. Уже после мероприятия Александр Лукашенко вышел к журналистам. Ответил глава государства на самые острые и актуальные вопросы. Один из которых про тот самый фейк, что в Беларуси ветеранам не оказывают помощь.

Президент не обманул, что вынуждены были признать и различные псевдоСМИ, уже вечером того же дня ветеранам и участникам войны стали поступать на карту деньги. Рассказал Александр Лукашенко и о своем согласии провести досрочные выборы, как того просили министры иностранных дел G7, но только при одном условии - они пройдут в один день с американскими. Эксперты называют последнюю кампанию за Белый дом "самой грязной и сфальсифицированной в истории США". По такому же принципу Президент смотрит и на заявление в прокуратуру Германии.



Это был действительно подарок журналистам в профессиональный праздник - День работников телевидения - буквально россыпь эксклюзива от Президента журналистам. Еще Александр Лукашенко поведал, что в лаборатории удалось получить собственную вакцину от коронавируса.

