3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
На неделе на совещании у Президента обсудили эффективность работы государственных предприятий и оплату труда
Продвижение экономических интересов на внешнем поле напрямую связано с нашим общим благополучием. Как сообщающиеся сосуды: стабильная ситуация в стране - проще идти в наступление на мировой рынок. Прибыльная торговля на внешнем поле - лишнее подспорье для бюджета. Которое, впрочем, лишнимне бывает. Ведь важнейший критерий, по которому оценивают сегодня результативность власти - эффективное управление казной. В условиях, когда бюджет ежегодно перегружен социальными обязательствами и необходимостью обслуживать госдолг, соотношение "между потреблением и развитием" меняется с хирургической точностью. Но именно ограниченность бюджетных ресурсов побуждает распоряжаться ими более ответственно и эффективно.
Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждали в рамках совещания у Президента Беларуси с руководством Совета Министров.
Запланированная повестка - лишь обнажает острые углы. Чтобы выйти на оптимальные цифры бюджета, нужно предельно точно соотнести предстоящие расходы и доходы страны. Ошибка - как снежный ком сведет на нет эффективность финансирования многих госпрограмм и важнейшую социальную сферу. И здесь нет проходных тем, касается ли это зарплат бюджетников, или вопросов государственного соцстрахования и работы конкретных предприятий. Президент ждет от правительства согласованности и последовательности действий.
Между умением тратить и умением управлять - прямая связь. Президент заключает, к вопросу повышения эффективности госпредприятий у правительства пока нет системного подхода. Главным остается наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться выделенными финансами. Аргумент правительства: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства.
Отсюда и предложение - усилить роль государства как собственника и закрепить высших должностных лиц в качестве своих представителей в наблюдательных советах, тем более соответствующий институт уже работает в стране. Главное требование Президента - подойти к этому вопросу без формализма, четко разграничив полномочия. Это должны быть в первую очередь компетентные люди.
В рамках совещания поднимались также вопросы "О государственном соцстраховании". Предлагаемая новация: самозанятым - предоставят возможность вносить страховые взносы в Фонд социальной защиты. Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы, и не в ущерб интересам людей.
Говорили и о работе флагманов легпрома - предприятий "Сукно" и "Камволь". Прямо на совещании найдено окончательное решение в отношении их дальнейших перспектив. “Сукно” переедет на свободные площади ОАО "Камволь", а территорию предприятия продадут на аукционе, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
Минск полностью готов ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов