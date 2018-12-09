На неделе на совещании у Президента обсудили эффективность работы государственных предприятий и оплату труда

Продвижение экономических интересов на внешнем поле напрямую связано с нашим общим благополучием. Как сообщающиеся сосуды: стабильная ситуация в стране - проще идти в наступление на мировой рынок. Прибыльная торговля на внешнем поле - лишнее подспорье для бюджета. Которое, впрочем, лишнимне бывает. Ведь важнейший критерий, по которому оценивают сегодня результативность власти - эффективное управление казной. В условиях, когда бюджет ежегодно перегружен социальными обязательствами и необходимостью обслуживать госдолг, соотношение "между потреблением и развитием" меняется с хирургической точностью. Но именно ограниченность бюджетных ресурсов побуждает распоряжаться ими более ответственно и эффективно.



Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждали в рамках совещания у Президента Беларуси с руководством Совета Министров.



Запланированная повестка - лишь обнажает острые углы. Чтобы выйти на оптимальные цифры бюджета, нужно предельно точно соотнести предстоящие расходы и доходы страны. Ошибка - как снежный ком сведет на нет эффективность финансирования многих госпрограмм и важнейшую социальную сферу. И здесь нет проходных тем, касается ли это зарплат бюджетников, или вопросов государственного соцстрахования и работы конкретных предприятий. Президент ждет от правительства согласованности и последовательности действий.



Между умением тратить и умением управлять - прямая связь. Президент заключает, к вопросу повышения эффективности госпредприятий у правительства пока нет системного подхода. Главным остается наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться выделенными финансами. Аргумент правительства: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства.



Отсюда и предложение - усилить роль государства как собственника и закрепить высших должностных лиц в качестве своих представителей в наблюдательных советах, тем более соответствующий институт уже работает в стране. Главное требование Президента - подойти к этому вопросу без формализма, четко разграничив полномочия. Это должны быть в первую очередь компетентные люди.



В рамках совещания поднимались также вопросы "О государственном соцстраховании". Предлагаемая новация: самозанятым - предоставят возможность вносить страховые взносы в Фонд социальной защиты. Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы, и не в ущерб интересам людей.



Говорили и о работе флагманов легпрома - предприятий "Сукно" и "Камволь". Прямо на совещании найдено окончательное решение в отношении их дальнейших перспектив. “Сукно” переедет на свободные площади ОАО "Камволь", а территорию предприятия продадут на аукционе, чтобы рассчитаться с кредиторами.