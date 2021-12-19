На неделе настоящих офицеров, лучших сыновей Беларуси вспоминали во Дворце Независимости

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Да, в жизни есть место подвигу! И это точно знают семьи белорусских героев, отдавших жизнь ради спасения других. На уходящей неделе настоящих офицеров, лучших сыновей Беларуси вспоминали во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко вручил высшие награды страны семьям погибших ребят - летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, а также офицера КГБ Дмитрия Федосюка. Каждый из них - пример настоящего служения своему делу, людям и стране.
Эти истории потрясли всех. В мае под Барановичами разбился самолет Як-130. Пилоты, игнорируя все призывы диспетчера катапультироваться, до последнего уводят машину от жилых домов - летчикам посмертно присвоены почетные звания "Герой Беларуси".
Позже, уже в сентябре, как гром среди ясного неба, разлетается новость: при проведении спецоперации в перестрелке убит сотрудник спецподразделения "Альфа", закрыв собой боевых товарищей. Заслуги офицера перед родиной также отмечены на высшем уровне. Могли быть их решения другими? Едва ли! Об этом скажут и семьи летчиков, и глава КГБ, в этом уверен и Александр Лукашенко. Ребята сделали все верно! Только какой ценой… Но с такими офицерами нам уж точно не страшно за будущее. Они останутся в наших сердцах, уверен Президент. И в нашей памяти.