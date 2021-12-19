На неделе настоящих офицеров, лучших сыновей Беларуси вспоминали во Дворце Независимости

Позже, уже в сентябре, как гром среди ясного неба, разлетается новость: при проведении спецоперации в перестрелке убит сотрудник спецподразделения "Альфа", закрыв собой боевых товарищей. Заслуги офицера перед родиной также отмечены на высшем уровне. Могли быть их решения другими? Едва ли! Об этом скажут и семьи летчиков, и глава КГБ, в этом уверен и Александр Лукашенко. Ребята сделали все верно! Только какой ценой… Но с такими офицерами нам уж точно не страшно за будущее. Они останутся в наших сердцах, уверен Президент. И в нашей памяти.