На неделе Президент Александр Лукашенко принял важные кадровые решения

Во Дворце Независимости снова звучали и новые фамилии, и важные должности, в общем, курс на обновление вертикали управленцев продолжается.



В новый год с новой работой входят сразу два десятка руководителей. Ротация в регионах затронула 4 области - новые главы райисполкомов в Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской. Согласовывая назначения, Александр Лукашенко так и сказал: рассчитываю на ваш профессионализм! Все эти люди успели поработать на местах, знают региональную специфику. И с пониманием отнестись к каждому вопросу жителей просит Президент. Не сетовать на проблемы, а работать так, чтобы их становилось меньше. Примерно так можно обозначить месседж Президента для вертикали. Люди не просят сверхъестественного - всего лишь разобраться с бытовыми проблемами, чаще всего в ЖКХ. Никто не снимает и задач по экономическому развитию - продвигаться нужно и в промышленном секторе, и в АПК.







Сразу скажем: кадровый четверг прошел без громких сенсаций. Среди заметных фигур - новый глава Белгоспищепрома Анатолий Бубен. Пару месяцев назад на входящем в концерн предприятии "Минск-Кристалл" произошли громкие отставки. Свой пост из-за коррупции на этом заводе покинул и тогдашний глава ведомства Александр Забелло. Принципиальная позиция Президента всем известна: прощения за коррупцию не будет ни начальникам, ни подчиненным! Новому руководителю предстоит сосредоточиться на стратегии для пищепрома, подумать, как улучшить экономику предприятий концерна, повысить конкурентоспособность продукции, найти и закрепиться на новых экспортных рынках.



