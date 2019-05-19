3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
На неделе Президент произвел кадровые назначения
Эффективность, новации и кадры. Именно от того, кто стоит на ключевых позициях, от их идей и энергии зависит, насколько результативно работает отдел, министерство, завод. Да что там говорить, целые отрасли.
Кадровые ротации - дело обычное, если речь идет о госуправлении или ключевых производствах. Это жизнь. И тут надо сказать, все нужные решения приняты. Есть определенность по руководству ключевых секторов экономики и топ-менеджменту крупных предприятий.
Беларусь на пороге двух избирательных кампаний
Уже в ноябре парламентские выборы, дальше выборы президента. Этот период пройти нужно спокойно. Именно на достойную организацию и проведение предстоящих в Беларуси политических кампаний Александр Лукашенко ориентировал местные органы власти.
Неудивительно, что этот акцент прозвучал при назначении глав районов. Ведь они на своей территории отвечают буквально за все: экономику, промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу. Потому и задачи перед ними масштабные.
К теме выборов мы еще вернемся, а пока о требованиях к тем, кто сделал шаг по карьерной лестнице. Есть специфика собеседований у Президента - они проходят не для галочки. Это всегда предметный разговор о сфере, в которой предстоит работать управленцу. Мини-совещания, если хотите.
Кадровые изменения в этот раз затронули Брестскую область
На них всегда звучат конкретные цели и поручения. Новых руководителей местной вертикали Президент нацелил на эффективную работу в АПК и промышленном секторе. Кадровые изменения в этот раз затронули Брестскую область. Но суть требований, которая прозвучала для управленцев из этого региона, актуальна для всех - результативная работа, ответственный подход, соблюдение дисциплины.
Во время встречи Президент интересовался положением дел в регионе, особенно в сельском хозяйстве. Как завершается посевная? Что происходит, чем живут районы? Все люди опытные, как говорится, от земли, владеют ситуацией, поэтому разговор получился предельно конкретным. Не впервые обращается Александр Лукашенко к тем, кто работает на местах, с призывом не стесняться внедрять новое - толковые инициативы только приветствуются. Причем речь в принципе о нашей жизни, а не столько о селе или производстве. Хотя идея о вариантах дальнейшего развития агропромышленного сектора тоже прозвучала (видео).
Обновление затронуло сразу два вуза - БГЭУ и БГСХА
Внедрять новые идеи только уже в развитии высшей школы будут назначенные ректоры. Обновление затронуло сразу два вуза - Белорусский государственный экономический университет и кузницу аграрных кадров - Белорусскую сельскохозяйственную академию.
Что остается важным для каждого высшего учебного заведения, так это в первую очередь практико-ориентированная подготовка специалистов.
Президент так и сказал: "надо быть ближе к жизни!". И к определенной профессиональной жизни готовить нынешнюю молодежь. А то ведь как бывает, учился на экономиста, а работает секретарем. Т.е. нужно сделать так, чтобы образование было хорошей и полезной базой для молодых ребят и будущих специалистов. И у нас, и за рубежом.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов