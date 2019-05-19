На неделе Президент произвел кадровые назначения

Эффективность, новации и кадры. Именно от того, кто стоит на ключевых позициях, от их идей и энергии зависит, насколько результативно работает отдел, министерство, завод. Да что там говорить, целые отрасли.



Кадровые ротации - дело обычное, если речь идет о госуправлении или ключевых производствах. Это жизнь. И тут надо сказать, все нужные решения приняты. Есть определенность по руководству ключевых секторов экономики и топ-менеджменту крупных предприятий.



Беларусь на пороге двух избирательных кампаний

Уже в ноябре парламентские выборы, дальше выборы президента. Этот период пройти нужно спокойно. Именно на достойную организацию и проведение предстоящих в Беларуси политических кампаний Александр Лукашенко ориентировал местные органы власти.



Неудивительно, что этот акцент прозвучал при назначении глав районов. Ведь они на своей территории отвечают буквально за все: экономику, промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу. Потому и задачи перед ними масштабные.



К теме выборов мы еще вернемся, а пока о требованиях к тем, кто сделал шаг по карьерной лестнице. Есть специфика собеседований у Президента - они проходят не для галочки. Это всегда предметный разговор о сфере, в которой предстоит работать управленцу. Мини-совещания, если хотите.



Кадровые изменения в этот раз затронули Брестскую область

На них всегда звучат конкретные цели и поручения. Новых руководителей местной вертикали Президент нацелил на эффективную работу в АПК и промышленном секторе. Кадровые изменения в этот раз затронули Брестскую область. Но суть требований, которая прозвучала для управленцев из этого региона, актуальна для всех - результативная работа, ответственный подход, соблюдение дисциплины.





Во время встречи Президент интересовался положением дел в регионе, особенно в сельском хозяйстве. Как завершается посевная? Что происходит, чем живут районы? Все люди опытные, как говорится, от земли, владеют ситуацией, поэтому разговор получился предельно конкретным. Не впервые обращается Александр Лукашенко к тем, кто работает на местах, с призывом не стесняться внедрять новое - толковые инициативы только приветствуются. Причем речь в принципе о нашей жизни, а не столько о селе или производстве. Хотя идея о вариантах дальнейшего развития агропромышленного сектора тоже прозвучала (видео).



Обновление затронуло сразу два вуза - БГЭУ и БГСХА

Внедрять новые идеи только уже в развитии высшей школы будут назначенные ректоры. Обновление затронуло сразу два вуза - Белорусский государственный экономический университет и кузницу аграрных кадров - Белорусскую сельскохозяйственную академию.