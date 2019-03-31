На неделе состоялись переговоры Президента Беларуси с федеральным канцлером Австрии

Во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента Беларуси с федеральным канцлером Австрии. Минск и Вена подтвердили высокий уровень и позитивную динамику развития двусторонних отношений - от тесного политического диалога до гуманитарных контактов.



Политики знакомы давно и достаточно хорошо. Для Себастьяна Курца нынешний визит в Минск уже третий за 4 года. В качестве канцлера он приезжает впервые. Но в 2015 и 2017 высокий гость уже был в Беларуси как председатель ОБСЕ и глава внешнеполитического ведомства Австрии. И тогда тоже дважды встречался с Александром Лукашенко.



Нынешние переговоры - это еще один шаг для определения дальнейших перспектив белорусско-австрийского сотрудничества и партнерства по линии ЕС. Глава государства поблагодарил канцлера за личный вклад в это сближение. Взгляды Беларуси на развитие европейского региона и целом по международной повестке схожи с австрийскими. Мы готовы сотрудничать с ЕС, но только с учетом национальных интересов.