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На неделе состоялись переговоры Президента Беларуси с федеральным канцлером Австрии
Во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента Беларуси с федеральным канцлером Австрии. Минск и Вена подтвердили высокий уровень и позитивную динамику развития двусторонних отношений - от тесного политического диалога до гуманитарных контактов.
Политики знакомы давно и достаточно хорошо. Для Себастьяна Курца нынешний визит в Минск уже третий за 4 года. В качестве канцлера он приезжает впервые. Но в 2015 и 2017 высокий гость уже был в Беларуси как председатель ОБСЕ и глава внешнеполитического ведомства Австрии. И тогда тоже дважды встречался с Александром Лукашенко.
Нынешние переговоры - это еще один шаг для определения дальнейших перспектив белорусско-австрийского сотрудничества и партнерства по линии ЕС. Глава государства поблагодарил канцлера за личный вклад в это сближение. Взгляды Беларуси на развитие европейского региона и целом по международной повестке схожи с австрийскими. Мы готовы сотрудничать с ЕС, но только с учетом национальных интересов.
Главная тема разговора - экономика. Если сотрудничество перевести в цифры, получим 300 миллионов долларов инвестиций в прошлом году. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в нашу экономику. Всего в Беларуси зарегистрировано более 80 предприятий с австрийским капиталом. А товарооборот между странами всего чуть более 170 миллионов долларов. Неоправданно мало. Минску и Вене необходимо прибавлять, заявил Александр Лукашенко. Не обошли стороной и тему безопасности в регионе. Канцлер особо подчеркнул роль нашей страны в этом вопросе.
На память об этой встрече политики обменялись подарками. Зная об увлечении белорусского лидера лыжным спортом, Себастьян преподнес Александру Лукашенко горные лыжи.
Высокий гость увез в Вену икону святой Софии Слуцкой и тот самый знаменитый шоколад "Президент". Канцлер выразил надежду, что в ближайшее время у Главы белорусского государства получится прилететь в Вену.
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