На неделе в центре внимания были аспекты пограничного взаимодействия Беларуси и России

Безопасность, международные обязательства и геополитика: аспекты пограничного взаимодействия Беларуси и России - в центре внимания Главы государства.В 1995 году страны подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлевался каждые 5 лет. В ноябре вновь истекает срок действия документа.Необходимость продления договора и послужила причиной анализа взаимодействия пограничных ведомств Беларуси и России. Президент, в частности, затронул такие злободневные темы, как передвижение граждан третьих стран через общую границу, а также большие очереди из грузовиков. При этом подчеркнул, что Беларусь в данном случае на 100 % выполняет свои обязательства.



При этом надо учитывать и условия программы погранбезопасности Союзного государства. Раз в 4 года Беларусь вкладывает по миллиарду российских рублей в общее дело. Для сравнения, по той же программе сама Россия, чьи рубежи в 30 раз протяженнее, тратит лишь в 2 раза больше.Парадокс, на который обращает внимание Президент Беларуси, если совместные действия эффективны, и это признает сама Россия, ратуя за более глубокую интеграцию, кто тогда отрезает Беларусь по внутренней границе Союза и соответствующим образом ведет себя в информационном поле?



Географическое положение обязывает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центрально-европейский перекресток транзитных путей, с одной стороны, открывает возможности, а с другой - несет угрозу распространения преступности. Позиция Беларуси из года в год остается ясной и прозрачной для мирового сообщества.На площадках крупнейших международных организаций продвигаются инициативы по противодействию нелегальной миграции, также ставятся барьеры распространению наркотиков, оружия и боеприпасов. Работа эта комплексная и требует четкой координации, в первую очередь, с российскими партнерами.



