На примере белорусов надо учиться, как ценить свое прошлое и беречь мир - Лукашенко

На примере белорусов надо учиться, как ценить свое прошлое и беречь мир. Об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 сентября, отвечая на вопросыво время мероприятия"Открытый микрофон с Президентом" со студентами вузов Витебской области, сообщает БЕЛТА .



Во время общения с главой государства студенты подняли и вопрос о важности сохранения исторической памяти, подчеркнув, что необходимо бороться с возрождением пагубной фашистской идеологии. "Что мы можем сделать в нашей стране, какие проекты реализовать или мероприятия провести, чтобы не только не допустить повторения столь трагических событий, но и способствовать единению пострадавших в годы войны народов для одной общей цели - сохранения мира?" - спросили у Президента.

"Без лишней скромности скажу: с тем, что делает Беларусь и белорусы, ни один народ с этим сравниться не может. По-моему, мы уже сделали столько, что кажется, и делать больше не надо. На нашем примере надо учиться, как быть приверженным этому, как это все ценить", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства напомнил, как в середине 1990-х в Беларуси собирались сносить памятники и переименовывать улицы, однако ему удалось остановить эти тенденции.



"У нас учиться надо, как ценить свое прошлое. Мы должны этим путем идти. У нас всегда так бывает: а все хорошо, да все отлично, руки опустили, да не надо ничего делать - само придет. И мы опять или откатимся куда-то, или рухнем. Поэтому не надо это забывать. И я, бывая в Хатыни, на площади Победы, я всегда говорю людям: "Приходите к памятникам и приводите сюда своих детей". Как только забудем дорогу к памятникам, это все повторится", - обратил внимание Президент.