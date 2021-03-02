Президент: Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям

Развитие кооперационных связей, координация действий в политике и оборонке, а также совместные проекты. По следам сочинских переговоров во Дворце Независимости сегодня обсудили взаимодействие с Россией в этих сферах с руководством нашего правительства и силового блока. Александр Лукашенко откровенно рассказал, что на встрече в России лидеры подвергли ревизии все сферы белорусско-российских отношений.



Если кратко, Лукашенко и Путин обсуждали, как странам сотрудничать теснее и с большей пользой и для белорусов, и для россиян, что важно - при этом осознавая незыблемость суверенитета государств. Пока лучший пример для подражания по уровню контактов и взаимодействия - у нас в оборонке и у внешнеполитических ведомств. Но в целом есть куда стремиться. Да и вызовов сегодня хватает. "Щит" от внешних угроз легче держать сообща. Забегая вперед отметим, предоставление Беларуси российского кредита не обсуждали, как и тему так называемого "трансфера власти". Обо всем по порядку - Наталья Бреус.



Генералы в президентской приемной - верный знак - говорить будут о военной безопасности. Изначально так и планировали - обсудить развитие военного сотрудничества с Россией.



Это хоть и приличная, но все же часть двусторонних отношений. Да и домыслов вокруг прошедшей встречи лидеров хватает - две трети из области фантастики. Эхо сочинских переговоров до сих пор будоражит некоторые ресурсы. Так что Президент со старта откровенно обозначает - в горах прошлись по всему спектру белорусско-российской повестки.



За годы интеграции сделано немало. Особенно ценно то, что касается равных прав белорусов и россиян в образовании, медицине, возможности работать. Не может не радовать и выросший почти в 6 раз товарооборот стран за это время. Примерно так же увеличился наш экспорт в Россию. Но и проблем хватает. На почве конкуренции, увы, бывает всякое, и некоторым производителям приходится несладко.





Противостоять санкциям вместе

Не мешать, а помогать друг другу. Не скатываться до узких внутриотраслевых разборок. Это сейчас важнее. Тем более, когда Запад на полную включает пресс санкций.

На встрече в Сочи лидеры подвергли серьезному анализу вопросы кооперации

И Минску, и Москве не привыкать к санкционным дубинкам и попыткам региональной изоляции. И тут наше спасение звучало не раз - выход на новый этап производственного взаимодействия. Сегодня кооперационными цепочками связано более 8 тысяч предприятий Беларуси и России. Страны вместе могут работать фактически во всех сферах - от космоса до биотехнологий. Было бы желание.

ВПК и оборонная сфера

В этом же ключе сообща нужно работать и в ВПК. Почему не задействовать, например, наши авиаремонтные производства в Орше, Борисове или Барановичах? Это, как сказал Путин, России интересно. В том числе и потому, что это уже не просто экономика, а вклад в общую безопасность.

"Мы видим, что происходит, - сказал он. - Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 - самолет новый - и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать", - заявил Глава государства. Глава государства напомнил, что у стран в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Александр Лукашенко считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт. "Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить. Лучше купить или построить новые самолеты для этого", - сказал он. "Должен сказать, что отторжения у Президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах, и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо простить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах", - сказал Президент.

Большое внимание стороны уделили сотрудничеству в военной сфере. Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. При этом Александр Лукашенко отметил, что российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными. "Вот это направление Президентом России было с воодушевлением поддержано".

Военные Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства

Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. Российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военным будет кстати перенять современные методики ведения боевых действий, вместе осваивать новейшее вооружение. Намеченные на осень учения "Запад" помогут отточить мастерство людям в погонах.

"Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Беларуси и России на 5 лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", - рассказал Олег Воинов.

Лукашенко: ни о каких кредитах даже речи не было

Не спорим - для того, чтобы масштабные замыслы воплощались в жизнь - нужны финансы. Но давайте откровенно: сегодня никто, особенно после мирового локдауна, денег на ветер не бросает. Даже в богатой России. Значит видят, что интересно, перспективно, выгодно.

Именно так, с выгодой для всех, предлагает работать белорусская сторона.

Об общественно-политической ситуации в Беларуси и России: нас качали, их качают

Но голова болит не только о том, как пройти это сложное для всех пандемийное время с наименьшими потерями для людей и страны. Масла в огонь подливают телеграммы и беглые, раздувая политический пожар. С новой силой, грезя о "горячей" весне. Лукашенко не раз предостерегал: качают Беларусь - "держат" в уме Россию. И у них, и у нас - схожие методички в действии.

Тема "трансфера власти" в Беларуси на переговорах в Сочи не обсуждалась

Неформальность встречи в Сочи, горный антураж, расположение лидеров. Все это заставило СМИ думать о кулуарности переговоров. Мол, что же там еще обсуждать, как не власть? Лукашенко будет категоричен - о "трансферах" речи не шло.

Дорожные карты интеграции

Да, вспомнили и дорожные карты интеграции. В принципе, по большинству из них нет никаких вопросов. Подписывай хоть сейчас!

О сближении налоговых систем: Российские новации должны быть на пользу Беларуси

Но по нескольким направлениям есть нюансы, например, в налоговой сфере - нужно доработать.

Многовекторность Беларуси обусловлена, прежде всего, экономической политикой

То и дело стрелы критики летят в официальный Минск: с Запада - за тесную дружбу с Москвой. Из России - за развороты на Запад. Всем не угодишь! Поэтому ставку делаем на политику многовекторности. Не столько мы сами - жизнь заставила!

Президент: Все наши переговоры были основаны на создании единой системы по всем направлениям

Шестичасовой диалог вот так одним махом не расскажешь. Но, кажется, Александр Лукашенко сегодня попытался это сделать. В первую очередь для того, чтобы развеять все слухи и лишний раз пояснить суть белорусско-российских контактов. Какие бы пейзажи не стали фоном переговоров - встречаются, прежде всего, для того, чтобы сотрудничать теснее и с большей пользой и для белорусов, и для россиян.

Да, порой белорусско-российские отношения напоминают горный хребет: то падаем, то взлетаем. Но какой бы этап не переживали, всегда находим общий язык, идем всегда рука об руку.