На совещании с руководством Совмина Лукашенко напомнил о важности жилищного строительства и заслушал профильного министра

Обеспечение граждан жильем, совершенствование транспортной инфраструктуры, реформирование ремесленной деятельности - эти и другие вопросы сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президент собрал совещание с руководством Совета Министров. Строительство жилья - один из приоритетов нашей социальной политики. Подходы к господдержке постоянно совершенствуют. В поле зрения в первую очередь держат сельскую местность. Законы не должны быть препоной в строительстве, убежден Президент. Предстоит упрощать процедуры возведения и кредитования жилья. Тем более, нынешние темпы не могут устроить ни людей, ни правительство. Александр Лукашенко отметил: решение жилищного вопроса снимает проблему оттока кадров, помогает закрепиться молодым специалистам на селе. Этому будет способствовать ряд предложенных новаций.

Сегодня следует придать новый импульс жилищному строительству на селе, в том числе индивидуальных домов, строительству предприятиями арендного жилья для своих работников. Правительством предложен целый комплекс новаций: от упрощения подключения к инженерной инфраструктуре индивидуальных домов до расширения финансовой поддержки молодым семьям (до 31 года). Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Александр Лукашенко заметил, что все новации рассмотрены экспертным советом при Совете Республики, в Комитете государственного контроля и Администрации Президента:

Однако, как мне известно, общего согласия по документам не достигнуто. Например, не ясно, для чего обязывать застройщика применять проектную документацию при возведении индивидуальных домов на селе, если от этого мы уже отказались год назад. Поэтому сегодня обсудим рациональность каждого изменения, чтобы людям, которых эти новшества касаются напрямую, было предельно понятно, как будет решаться их жилищный вопрос.

Президент поинтересовался у профильного министра, действительно ли все предлагаемые меры упрощают процедуры строительства? Позволит ли обновленное законодательство развернуть жилищное строительство на полную мощь? Как в этих процедурах задействован банковский сектор, будет ли у запланированной поддержки достаточное финансирование?

При этом Александр Лукашенко напомнил: "Все нормы должны быть изложены простым, человеческим языком, без бюрократического нагромождения и изменений в десятке указов".

Новации в сфере строительства

По итогам совещания профильный министр проанонсировал целый ряд изменений. До конца года будет подготовлен большой системный документ, который в том числе позволит пересмотреть подходы к господдержке. А именно обновит нормы нуждаемости, категории очередников и порядок предоставления того или иного вида помощи. Господдержку сконцентрируют в более профильные и актуальные направления, подчеркнул министр. Важные новации касаются строительства арендного жилья для работников предприятий.





Руслан Пархамович,министр архитектуры и строительства Беларуси: Мы обсудили вопросы поддержки юридических лиц при строительстве арендного жилья для своих работников. Они будут иметь определенные преференции: им будет погашаться практически половина от ставки того кредита, который они будут брать для того, чтобы впоследствии предоставлять арендное жилье своим работникам. Не менее 20 % такого жилья в первоочередном порядке необходимо будет предоставлять молодым специалистам. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

На повестке предложение о создании единого национального оператора транспортной инфраструктуры. Под его крыло предполагается взять все интеллектуальные транспортные системы от платных дорог до парковочных систем и фотофиксации нарушений. В нынешнем виде функционирование этих систем в полной мере не решает вопросы финансовой дисциплины и дорожной безопасности. Их консолидация должна быть эффективна и выгодна стране.

Президент о национальном операторе транспортной инфраструктуры

"Было поручено подробнейшим образом проработать эту тему в правительстве. Разумеется, исключительно в государственных интересах. По крайней мере, чтобы было лучше, чем сейчас, и это выражалось в финансах. Поскольку, если уж проводить цифровую трансформацию транспортной инфраструктуры, то самым передовым и удобным для людей способом", - подчеркнул Президент.



В пример он привел ситуацию с парковками, назвав ее "полным хаосом". "В самом населенном нашем городе - Минске - немало любителей затолкать свою машину куда угодно. Даже при наличии платных зон, размещенных по всему центру, есть такие граждане, которые автомобиль там поставят, но не заплатят, то есть платежной дисциплины нет. И предложений по ее установлению тоже нет", - заметил глава государства.

"Поэтому главный вопрос таков: действительно ли единый национальный оператор укрепит дорожную и общественную безопасность, а также сможет повысить финансовую и технологическую дисциплину? - обозначил ряд вопросов Александр Лукашенко.

В сфере сельского хозяйства Президент поднял острый вопрос выбраковки скота: Госконтроль сообщает о высоких цифрах павшего поголовья. Бесхозяйственность недопустима.