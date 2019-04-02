На совещании у Главы государства были поставлены задачи руководителям областей

И новому министру, и назначенному главе района придется сразу включаться в работу по региональному развитию. Эту тему сегодня обсуждали на совещании у Главы государства. Создание рабочих мест с достойным уровнем зарплаты, инновационные производства, работа с инвесторами и, конечно, качественное проведение весенне-полевых работ. Все эти вопросы сегодня звучали во Дворце Независимости. Президент в очередной раз напомнил: главное - жесткое соблюдение технологий, производственная дисциплина и порядок.

Ольга Макей продолжит.



Развитая инфраструктура, доступные квадратные метры и хорошие дороги. Все это должно быть, конечно, не только в столице, но и в регионах. Впрочем, и строительная отрасль, и ЖКХ не так давно детально разбирали на масштабных совещаниях. По этим направлениям уже выработаны дорожные карты. Сегодня обсуждали, как белорусской глубинке уверенно стать на путь развития.



Этапы развития регионов в целом определены, как выбраны и 11 крупных городов - это своеобразные маяки по всей стране, которые станут ориентирами для более мелких. Но в их социально-экономическом развитии придется ускоряться: на это два года, так договорились раньше.



Главная задача сейчас - реализовать на практике на местах все планы и директивы. А за экономическими показателями главное - видеть человека.



Фундамент развития регионов - успешные производства. Согласитесь: будет инновационный востребованный продукт - будут и достойные зарплаты. Но так далеко не везде. По-прежнему есть проблемы и в работе с инвесторами, и с идеями.



Президент нацеливает: на каждом предприятии должна быть изюминка и свое ноу-хау, словом, производства завтрашнего дня. В конечном итоге каждый конвейер должен работать эффективно, на прибыль и рентабельность.





Но регионы - это в первую очередь земли, которые в прямом смысле кормят страну. Только вот все силы на то, чтобы быть с хорошим урожаем, брошены отнюдь не везде. Погода явно аграриям на руку, но местами работают спустя рукава. Президент хорошо владеет ситуацией по всей Беларуси: где-то техника стоит под забором, где-то не соблюдают технологии сева, в общем, нет элементарного порядка.



А ведь то самое развитие регионов складывается из каждого хозяина: на поле, на ферме, в районе или области. Именно поэтому Президент снова и снова призывает всех к порядку и дисциплине. Только так можно обеспечить эффективную работу и подтянуть отстающие районы. И хозяйский подход должен быть во всем: и на мехдворе, и на предприятии, и даже вдоль дорог. Президент напомнил: 2019 - год озеленения и наведения порядка. Ведь это наша страна, и порядок во всем - это тоже наша визитная карточка.