На совещании у Президента Беларуси обсуждают вопросы социальной направленности

Поддержка многодетных, строительство жилья и развитие пенсионной системы. Правительство сегодня представило Президенту несколько новых проектов указов. Социальные гарантии - одна из ключевых позиций в структуре современной Беларуси. В нашей стране большой пакет таких мер, в частности, для многодетных. Только в прошлом году 4,7 миллиарда рублей направлено на госпособия, образование, медицину, жилье и прочие меры поддержки для тех, кто воспитывает троих и более детей.

Социальные программы для многодетных расширят

В этом году предусмотрено не менее 5 миллиардов рублей. Это способствует росту рождаемости. Сегодня главное - не допустить ее снижения, многодетные семьи в Беларуси остаются основным демографическим ориентиром, подчеркнул Президент. Сегодня назрела необходимость в дополнительных мерах господдержки при строительстве и покупке жилья для таких категорий граждан, в частности, до достижения детьми 23 лет. На повестке - также возможная корректировка программы семейного капитала.

Развитие пенсионной системы

Правительство предлагает и подходы к развитию пенсионной системы. Главная цель - повысить личную заинтересованность работников в формировании своих будущих пенсионных прав.

Реализация гражданских и молодежных инициатив