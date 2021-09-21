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На совещании у Президента Беларуси обсуждают вопросы социальной направленности
Поддержка многодетных, строительство жилья и развитие пенсионной системы. Правительство сегодня представило Президенту несколько новых проектов указов. Социальные гарантии - одна из ключевых позиций в структуре современной Беларуси. В нашей стране большой пакет таких мер, в частности, для многодетных. Только в прошлом году 4,7 миллиарда рублей направлено на госпособия, образование, медицину, жилье и прочие меры поддержки для тех, кто воспитывает троих и более детей.
Социальные программы для многодетных расширят
В этом году предусмотрено не менее 5 миллиардов рублей. Это способствует росту рождаемости. Сегодня главное - не допустить ее снижения, многодетные семьи в Беларуси остаются основным демографическим ориентиром, подчеркнул Президент. Сегодня назрела необходимость в дополнительных мерах господдержки при строительстве и покупке жилья для таких категорий граждан, в частности, до достижения детьми 23 лет. На повестке - также возможная корректировка программы семейного капитала.
Развитие пенсионной системы
Правительство предлагает и подходы к развитию пенсионной системы. Главная цель - повысить личную заинтересованность работников в формировании своих будущих пенсионных прав.
Реализация гражданских и молодежных инициатив
Отдельно рассмотрели и новое направление работы - механизм реализации гражданских и молодежных инициатив на местах. Это идеологический вектор, который предполагает выделение средств под конкретные проекты. Контроль за ними тоже будет самым пристальным.
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