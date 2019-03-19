На совещании у Президента обсудили вопросы развития телекоммуникаций

Это очень широкое понятие и большой экономический кластер - от интернета вещей до систем сотовой связи. Согласитесь, все это близко и важно для каждого. Плюс ко всему, - сфера телекоммуникаций - огромный рынок труда. Он обеспечивает работой около 100 тысяч человек в нашей стране. И еще одна существенная деталь - этот высокотехнологичный сегмент экономики не требует материального нефтегазового фундамента. Так что для Беларуси это и правда актуальное и приоритетное направление развития. Какие конкретные шаги навстречу технологиям надо сделать уже сейчас - разбирался Андрей Кривошеев.



Представить жизнь современного белоруса без гаджета, самый простой из которых – смартфон, уже невозможно. В нем и социальная активность, и образование, и персональный банк с платежной системой, а у наиболее продвинутых - еще и "умный дом", фитнес-тренер, рабочий кабинет и секретарь-референт онлайн. Огромный функционал, если учесть, что Глобальной паутине, Интернету, - всего то 30 лет. Т.е. всего одно поколение выросло в цифровой реальности. Для сравнения за тот же срок в Беларуси сменилось уже 4 поколения мобильной связи, 4G - сегодня доступно для 3/4 наших граждан. Выход на пятый уровень - новая технологическая революция. И именно к ней сегодня готовится Беларусь.







4G - сегодня доступно для 3/4 наших граждан

Интерес государства к новациям оправдан. Да, еще 10 лет назад Беларусь вложилась в Парк высоких технологий и приняла самые либеральные законы для цифровых ноу-хау, включая революционный, 8-й Декрет о цифровизации. Но сфера IT, и в этом ее прелесть и сложность, - развивается постоянно, требуя к себе столь же постоянного внимания власти.

Открывая совещание, Президент расставляет социальные и финансовые акценты - каждый 45-й занятый в экономике, занят именно в сфере ИКТ. Плюс уже сегодня здесь вращается каждый 20-й рубль. А значит, государство просто обязано создавать условия для развития и держать руку на пульсе цифровизации.

Рейтинг, который приводит Глава государства, комплексный, как качество жизни, только жизни виртуальной.

Здесь и доступ в Интернет, качество и скорость соединения, кабельное ТВ и мобильная связь. Если 10 лет назад Беларусь занимала 58-е место, то в последующие годы стабильно прирастала по 2 - 4 позиции. Заняв в итоге высокое 32 место.

Из постсоветских стран выше Беларуси - только Эстония. 17 место. Но здесь сказываются габариты страны и плотность населения. Не удивительно, что в лидерах небольшие цифровые "гиганты" - Исландия, Корея и Швейцария. Наши союзники Россия и Казахстан - отстают от Беларуси на 13 и 20 позиций соответственно. Буквально на дне цифровизации - Эритрея. По данным экспертов, здесь менее 1 % жителей имеют устойчивый доступ к веб-технологиям.

На своей высокой позиции Беларусь почивать не собирается. Глава государства фактически анонсирует грядущую эру интернета-вещей, т.е. целых систем, связанных и работающих на искусственном интеллекте. Одно из условий перехода в новую эру - опережающее внедрение стандартов 4 и 5G. Об этом первый вице-премьер Беларуси. Сегодня он был основным докладчиком.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"На сегодняшний день услуги в стандарте 4G доступны примерно 75 % населения Беларуси. Конечно, мы не говорим о какой-то самоуспокоенности. Нам бы хотелось еще охват территории. Потому что такую услугу должны получать не только люди, проживающие в Минске и областных центрах, но во всех регионах нашей страны. Следующий значительный шаг - это 5G. Это интернет вещей. Мы в комплексе сегодня эти вопросы рассматривали: ускорение и завершение строительства сети 4G в нашей стране и уже на базе этой сети дальнейшее развитие и строительство сетей 5G".



До конца весны емкость сети 4G в Беларуси расширится в 2 раза.

Охватив не только столицу и все областные центры, но и ключевые райцентры страны. Например, столицу мирного атома - Островец, Пинск, Барановичи, Мозырь и так далее. Параллельно с конца прошлого года в Минске работают первые опытные зоны стандарта 5G. Для экономики ее развертывание будет сродни технологической революции. Индустриальные роботы и целые заводы смогут работать в автоматическом режиме и на удаленном управлении. Даже IT-эксперты и футурологи пока не до конца просчитали масштаб изменений.

Роб ван Краненбург, соучредитель международной консалтинговой группы в сфере IT-безопасности и цифровых экосистем (Нидерланды):

"Технологии, завязанные на скоростную передачу данных, действительно окружают современного человека на всех уровнях восприятия. Видимая часть - веб-камеры, дроны, электронная переписка. Это средний уровень. Над этим - технологии GPS, управление объектами через спутниковую навигацию. И уже сегодня это не только машины и техника, но и целые предприятия, логистические, например. Нижний уровень - все технологии идентификации, бесконтактные карты, сканеры и рентгены. Все это уже стало неотъемлемой частью цивилизации и современного человека. Сегодня все эти технологии от базового до высокого уровня переходят на скорости и объемы информации 4G или 5G, то есть буквально ускоряются в 30-40 раз. Это, конечно, требует новой инфраструктуры и новых стандартов. Но откровенно говоря мы даже представить пока не можем, насколько такие скорости и объемы данных изменят нашу жизнь".



Видимым элементом новаций станет комфортный доступ к государственным услугам.

В 2018-м Беларусь поднялась на 38-ое место из 193 в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства.

Уже в прошлом году наша страна поднялась на 38-ое место из 193 в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. За два года рывок составил 11 позиций вверх. Для бизнеса созданы цифровые счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, расширяется электронный документооборот. А это не просто экономия бумаги. Скорость принятия управленческих решений увеличивается даже не в разы, а на несколько порядков.

Это выгодно государству еще и потому, что благодаря IT-открытости растет прозрачность работы чиновников, и наши управленцы осваивают новые, лучшие в мире компетенции. Плюс, безусловно, своя национальная школа айтишников.

Столь бурный рост притягивает инвесторов. И Главу государства интересует, что еще нужно отрасли, чтобы не сбавить обороты, и как поддержать конкуренцию в проектах и решениях.

В ходе совещания прозвучало несколько аксиом и поручений для развития отрасли. Например, государство из крупных проектов выходить не намерено. Во-первых, они высокодоходные, и от таких активов разумный хозяин не отказывается. Во-вторых, присутствие государства позволяет мониторить уровень цен для населения и бизнеса. Это важно как социальный и антимонопольный стимул.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Президента интересовали многие вопросы, в том числе возможные подходы по приходу инвесторов в эту сферу, вопросы ценового регулирования на этом рынке. Прежде всего Главу государства заботит стоимость услуг для населения. Александр Лукашенко на совещании дал ряд поручений в отношении некоторых проектов, чтобы еще раз произвести детальные расчеты перед окончательным внесением соответствующих вопросов на рассмотрение Президента. И, конечно, мы все готовимся к совещанию с участием нашего IT-сообщества. Это следующая веха. Мы тоже очень большое внимание этому уделяем. Нам остается реализовывать поручения, которые даны Главой государства".

Через 5 лет доступ к Интернету будет восприниматься абсолютным большинством граждан как базовое неотъемлемое право человека наравне с правом на жизнь, здоровье, труд и образование