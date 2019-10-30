На совещании у Президента обсуждали пути противодействия распространению наркотиков

Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений: на совещании у Президента накануне обсуждали пути противодействия распространению наркотиков. Актуальная для Беларуси тема на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в нашей стране в последние десятилетия. Ключевым решением стал декрет, принятый в конце 2014 года. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей, также была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. В то же время летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям.

