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На совещании у Президента обсуждали пути противодействия распространению наркотиков

Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений: на совещании у Президента накануне обсуждали пути противодействия распространению наркотиков. Актуальная для Беларуси тема на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства. Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в нашей стране в последние десятилетия. Ключевым решением стал декрет, принятый в конце 2014 года. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей, также была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. В то же время летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям.


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Главным барьером на пути распространения наркотиков должно быть само общество

Формула проста: нет спроса - нет предложения. И важнейшую роль здесь должен сыграть институт семьи. Ситуацию переломили, но самоуспокаиваться нельзя. Президент поручил аккумулировать все мнения: чиновники, педагоги, врачи - все специалисты должны делиться опытом. А главная цель правоохранителей - выявлять тех, кто производит и распространяет наркотики. По итогам совещания будет подготовлен комплексный документ о дальнейших мерах по противодействию наркотикам.

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