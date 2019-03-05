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На совещании у Президента обсуждают участие Беларуси в интеграционных структурах
Союзное строительство, проблемы в ЕАЭС, торговля со странами СНГ, отношения с Евросоюзом и перспективы вступления в ВТО. Вопросы участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями обсуждают сегодня на совещании у Главы государства. Самое широкое поле взаимодействия исторически сложилось с Россией. И Минск сохраняет приверженность идее союзного строительства. На высшем уровне уже приняты основные направления развития Союзного государства до 2022. Идет работа и по устранению проблемных вопросов. Среди них - налоговый маневр в нефтяной отрасли и формирование цен на газ. Александр Лукашенко отметил основной принцип движения интеграции вперед - это равные условия и для граждан, и для субъектов хозяйствования двух стран. К слову, многие экономические вопросы союзной повестки перенесены на площадку ЕАЭС, которая также сейчас не отличается высокой эффективностью. Сотрудничество не без проблем, но постоянно совершенствуется и в формате интеграционных объединений, и по линии Минск - Москва.
На совещании обсудили и перспективы экономического развития платформы СНГ, а также отношения со вторым крупнейшим партнером Минска - Евросоюзом. Уникальное положение Беларуси на стыке ЕАЭС и ЕС должно приносить пользу. А западный и восточный векторы внешней политики - уравновешивать друг друга. Инструментами работы здесь могут стать активное продвижение идеи интеграции интеграций и возможность вступления во Всемирную торговую организацию.
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