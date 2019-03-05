На совещании у Президента обсуждают участие Беларуси в интеграционных структурах

Союзное строительство, проблемы в ЕАЭС, торговля со странами СНГ, отношения с Евросоюзом и перспективы вступления в ВТО. Вопросы участия Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями обсуждают сегодня на совещании у Главы государства. Самое широкое поле взаимодействия исторически сложилось с Россией. И Минск сохраняет приверженность идее союзного строительства. На высшем уровне уже приняты основные направления развития Союзного государства до 2022. Идет работа и по устранению проблемных вопросов. Среди них - налоговый маневр в нефтяной отрасли и формирование цен на газ. Александр Лукашенко отметил основной принцип движения интеграции вперед - это равные условия и для граждан, и для субъектов хозяйствования двух стран. К слову, многие экономические вопросы союзной повестки перенесены на площадку ЕАЭС, которая также сейчас не отличается высокой эффективностью. Сотрудничество не без проблем, но постоянно совершенствуется и в формате интеграционных объединений, и по линии Минск - Москва.

