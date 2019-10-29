ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

На совещании у Президента обсуждают вопросы противодействия распространению наркотиков

Неотвратимость наказания и справедливость судебных решений. На совещании у Президента обсуждают вопросы противодействия распространению наркотиков.

Актуальная для Беларуси тема на постоянном контроле правоохранителей и лично Главы государства

Системная работа позволила переломить сложную ситуацию, которая сложилась в нашей стране в последние десятилетия. Ключевым решением стал декрет, принятый в конце 2014 года. Документ помог остановить распространение спайсов и курительных смесей, также была ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. В то же время летом этого года поправки в Уголовный кодекс дали возможность судам более гибко подходить к наказаниям. Таким образом, всего за 5 лет преступлений в этой сфере стало в полтора раза меньше. А уровень смертности от передозировок в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США.


Изображение

Главным барьером на пути распространения наркотической проблемы должно быть само общество

Формула проста: нет спроса - нет предложения. И здесь важнейшую роль должен сыграть институт семьи. В целом же пока работа по профилактике хромает. Бороться надо не с последствиями, а с причинами - сделал акцент Президент.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все