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На совещании у Президента сегодня обсуждали развитие института госслужбы
На государственную службу нужно привлекать самых лучших и опытных управленцев. На совещании у Президента сегодня обсуждали развитие института госслужбы. В первую очередь повышенные требования к таким специалистам. Ведь именно от профессионализма зависит реализация ключевых масштабных проектов, которые работают на экономику страны. По мнению Александра Лукашенко, люди государственные должны не просто обладать высокими моральными качествами. Для них важно иметь широкий кругозор, видеть стратегические задачи и оценивать последствия своих решений. Также принципиальное требование - ни намека на коррупцию в госаппарате.
В последние годы в Беларуси идет масштабная оптимизация госаппарата. Число госслужащих уже сократилось на четверть и сегодня составляет чуть более 30 000.
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