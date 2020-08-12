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Безопасность, работа экономики и занятость белорусов - главные темы совещания у Главы государства
Обеспечение безопасности, работа экономики и занятость населения.
Совещание по актуальным вопросам во Дворце Независимости
На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы. Как отметил Глава государства, среди задач, которые сейчас стоят перед органами власти, и, в частности, Советом безопасности, одной из наиважнейших является обеспечение безопасности белорусов.Среди поручений, которые прозвучали сегодня в том числе,- занятость нетрудоустроенных граждан.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Как и договаривались с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании мы соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности, может и, прежде всего, является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Основой или фундаментом всего и наиважнейшим вопросом является и остается функционирование экономики. Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики. Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, им должна быть предложена работа.
Основа всех так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные
Нет работы - значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу, тех, кто не работает. И хочу предупредить наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан, не дай Бог, кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно. Прошу правоохранительные органы и государственные структуры обеспечить исполнение этих указаний".
На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.
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