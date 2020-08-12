Безопасность, работа экономики и занятость белорусов - главные темы совещания у Главы государства

На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы. Как отметил Глава государства, среди задач, которые сейчас стоят перед органами власти, и, в частности, Советом безопасности, одной из наиважнейших является обеспечение безопасности белорусов.Среди поручений, которые прозвучали сегодня в том числе,- занятость нетрудоустроенных граждан.

"Как и договаривались с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании мы соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности, может и, прежде всего, является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Основой или фундаментом всего и наиважнейшим вопросом является и остается функционирование экономики. Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики. Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, им должна быть предложена работа.