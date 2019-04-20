На субботнике Президент ответил на вопросы представителей СМИ

Выходить всей страной в эти апрельские дни на субботник, работать, как было у нас принято издревле, толокой, стало хорошей белорусской традицией. Весна - время обновления. Именно в этот период ежегодно все вместе наводим порядок и занимаемся благоустройством. Уже после работ на земле, общаясь с журналистами, Александр Лукашенко назвал субботники тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее.



Представители СМИ воспользовались возможностью, чтобы узнать мнение Президента по самым разным темам. Это и политическая борьба в соседней Украине, и ситуация вокруг Куропат, и реализации трехлетнего проекта "Малая родина". Так как общение проходило как раз после ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию, то один из вопросов касался реакции некоторых политиков, в том числе в России, насчет фразы, сказанной накануне о суверенитете. Александр Лукашенко призвал отдельных российских политиков не страдать по поводу его заявлений на эту тему (видео).



Общение получилось обстоятельным и открытым. Подробнее расскажем об этом сегодня в "Панораме".