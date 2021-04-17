На субботнике Президент ответил на вопросы журналистов

Одна из затронутых тем касалась эпидситуации. Пандемия нас не отпускает. Минздрав заявил о третьей волне коронавируса в Беларуси . Журналисты уточнили у главы государства, готова ли Беларусь к очередной атаке COVID и к кампании по вакцинации в стране.

Президент пока не планирует прививаться. Александр Лукашенко рассказал, что у него достаточно антител в крови после перенесенного COVID. Тем временем в стране начата массовая вакцинация, в том числе препаратом, произведенным у нас. Так что у желающих есть возможность сделать прививку от коронавируса. Еще один вопрос касался фильма "Манкурты", который недавно вышел в эфире белорусского ТВ. Контрразведка изобличила целую сеть тех, кто различными методами стремился перевернуть Беларусь. Отвечая на этот вопрос, Александр Лукашенко сообщил не менее шокирующую информацию о готовящемся покушении на него и сыновей.



