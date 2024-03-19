На связи Байконур. Лукашенко провел встречу с космонавтами Новицким и Василевской

На связи Байконур: космический экипаж связался с Президентом Беларуси. Команда к старту готова! По возвращении на Землю их ждет большой разговор о перспективах Беларуси как космической державы и отдых на родной земле.

Всего два дня остается до знакового события. Впервые в истории суверенной страны белорусский гражданин отправится в космос. На борту корабля "Союз МС-25" под командованием Олега Новицкого в составе основного экипажа наша Марина Василевская.

В настоящее время члены экипажа находятся на космодроме Байконур и готовятся к скорому старту. Они проведут на борту станции 12 суток. Александр Лукашенко поинтересовался здоровьем и готовностью экипажа. По словам космонавтов, у них очень боевой настрой, в том числе благодаря колоссальной поддержке, которую они ощущают на протяжении всей подготовки к полету. После возвращения из космоса Президент ждет экипаж в Беларуси.





Своими переживаниями и ощущениями с главой государства поделилась Марина Василевская. "Конечно, переживание, небольшое волнение присутствуют. Так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный надежный командир и он мне дает большую уверенность, - поделилась Марина Василевская. - Меня поддерживают инструкторы, преподаватели, руководитель мой Буча Иван Николаевич (заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Иван Буча. - Прим. ред.) со мной всегда здесь на поддержке".

Белоруска рассказала, что ее поддерживает и экипаж, в том числе астронавт NASA Трейси Дайсон, которая также отправится к МКС: "Также Трейси меня очень поддерживает. У нас очень хорошие отношения в экипаже. Слаженные, дружеские. Вот это меня поддерживает. Ответственность, что я должна выполнить данную программу, задачи, эксперименты, полет. Это дает мне уверенности и сил".

"У тебя хороший пример. Держись ближе к Олегу. Он человек опытный, не в первый раз уже летает в космос", - посоветовал Александр Лукашенко.

"Мне хотелось бы, чтобы вы там дружными были людьми. Все-таки край у вас один, корни зарыты здесь (Олег Новицкий является уроженцем Беларуси. - Прим. ред.). Мы будем очень переживать за вас и надеяться, что после возвращения я увижу вас здесь. Приготовим, Олег, традиционный наш салат (речь о салате "Молодость", который глава государства ранее уже готовил вместе с Олегом Новицким на одной из предыдущих личных встреч. - Прим. ред.). Марину угостим. Тем более у нее же хобби. Мы ее научим готовить наш салат", - сказал Президент.

Отечественная космическая отрасль уверенно развивается

Космическую сферу Александр Лукашенко часто называл среди основных направлений, которые поднимают нацию на более высокий уровень развития. 20 лет понадобилось, чтобы запустить процесс отбора и подготовки к полету первого космонавта в суверенной истории Беларуси. В 2001 году во время визита Александра Лукашенко в Россию говорили о запуске совместного белорусско-российского космического спутника. И тогда наш Президент заявил, что космонавт из Беларуси обязательно полетит в космос. В ноябре 2021-го Лукашенко и Путин договорились о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. По возвращении космического корабля диалог о дальнейших совместных с Россией полетных проектах продолжится.





Александр Лукашенко рассказал о своем намерении обратиться к российской стороне с тем, чтобы в будущем организовать космический полет всех трех человек, которые готовились к нынешнему старту, - командира Олега Новицкого, Марины Василевской и Анастасии Ленковой, выступающей в качестве дублера.

Обращаясь к Олегу Новицкому, глава государства сказал: "Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС - из полета, запланированного на 21 марта. - Прим. ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели - Настя, Марина и ты".

"Хорошо, с удовольствием, - ответил на это космонавт. - Выполним задачу любую".

"Хорошо. Я тогда с Президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы", - пообещал Александр Лукашенко.

В свою очередь Олег Новицкий также обратился к главе белорусского государства с просьбой: "Может, еще забросить вопрос, чтобы была возможность белорусам не как иностранцам, а как братьям иметь возможность участвовать в подготовке как профессионалам".

Президент эту инициативу поддержал и выразил уверенность, что российская сторона должна согласиться на такое предложение: "Как космонавтов россияне готовят - чтобы и белорусов так готовили, да? Это не вопрос, они согласятся. А что плохого? Ничего плохого. Я уверен, что наши девчонки (я по отзывам знаю, интересуюсь этим вопросом) им очень понравились в плане подготовки - очень ответственные и программу подготовки освоили запросто". Александр Лукашенко заверил, что обсудит данное предложение с российской стороной: "Я обещаю, я переговорю. Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали".

Запуск корабля "Союз МС-25" к МКС запланирован на 21 марта