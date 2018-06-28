На стыке двух летних месяцев в Беларуси традиционно проходят мероприятия, которые призваны напоминать о трагических страницах истории для страны. Это важные для нас даты - начала войны и освобождения Минска. Завтра же на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец" пройдет митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма. Участие в нем примет и Глава государства Александр Лукашенко.

Планируется, что вместе с белорусским лидером на площадке масштабного мемориального комплекса будут и его коллеги - прибывают делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом. С австрийской стороны митинг-реквием посетит и экс-президент Австрии Хайнц Фишер. Гости смогут увидеть уже более полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. На церемонии будут присутствовать и многие другие зарубежные гости, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В их числе - госсекретарь канцелярии Президента Польши - Кшиштоф Щерский, заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс будет представлять заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн.