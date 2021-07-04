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На уходящей неделе Александр Лукашенко вручил госнаграды
Трудности лишь закаляют белорусов. И мы будем развиваться вопреки любым испытаниям. С такими словами на уходящей неделе Александр Лукашенко обратился к тем, чей упорный труд делает нашу страну лучше, и вручил госнаграды. Принимать их в канун главного государственного праздника, мне кажется, особая честь.
И ведь правда - их работа лучше всяких слов. Спасатели, ученые, строители, военные, учителя - Александр Лукашенко отметил упорный труд каждого. Для страны нет менее или более важных профессий. Также Президент заметил любопытный факт: все, кто в разные времена приходил в зал госнаград, остались верны своей стране. Так должно быть и впредь. Родину не продают - таков главный жизненный урок от белорусского лидера.
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