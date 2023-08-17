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На Западе нет мужественных лидеров – Бессоне
Кризис мужества в политике - одна из основных проблем Евросоюза. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился французский политолог Роман Бессоне. Эксперт уверен: личности уровня Шарля де Голля в западном политическом истеблишменте отсутствуют. Зато достаточно примеров таких лидеров на Востоке, в том числе французский политолог отметил и Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Нет у нас на Западе лидера, который как де Голль может сказать в один день, что мы уходим из военной структуры НАТО и через год американцы покидают наши территории. Такого рода лидеров на Западе я не вижу. На Востоке я их вижу - Лукашенко, Путин или Наренда Моди в Индии.
Соответствует ли Беларусь тому, как ее подают в западной прессе, почему для европейцев умышленно формируют негативный образ нашей страны? Почему Евросоюз движется по пути глобальной трансформации, и какое будущее ждет шенгенскую зону? Об этом и не только в проекте "Актуальное интервью" 17 августа сразу после "Панорамы".
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