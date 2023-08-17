На Западе нет мужественных лидеров – Бессоне

Нет у нас на Западе лидера, который как де Голль может сказать в один день, что мы уходим из военной структуры НАТО и через год американцы покидают наши территории. Такого рода лидеров на Западе я не вижу. На Востоке я их вижу - Лукашенко, Путин или Наренда Моди в Индии.

Роман Бессоне