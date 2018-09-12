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Наболевшие темы в здравоохранении обсуждали на совещании у Главы государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства системы здравоохранения уже к началу следующего года кардинальным образом решить все выявленные проблемные вопросы в этой сфере.
Наболевшие темы для отрасли накануне обсуждали на совещании у Главы государства. Важно найти причины, которые привели к возбуждению пока 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов. В итоге почти 100 человек попали под следствие. Последние полгода все общество было взбудоражено положением дел, которое сложилось в здравоохранении в связи с рассмотрением правонарушений.
На совещании Глава государства дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения. На должность замминистра согласован Борис Андросюк, на должность гендиректора Белмедтехники - Николай Куденьчук. Гендиректором Белфармации будет работать Валентина Игнатенко.
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