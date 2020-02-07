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Начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина
Прямые переговоры о проблемных вопросах. Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня в сочинской Красной Поляне попытаются разрешить все спорные моменты между Минском и Москвой. Ожидается, что политики обсудят дальнейшее политическое и экономическое сотрудничество: речь,конечно, пойдет и про углеводороды. Весь январь экспертные группы и члены правительства работали сообща в поисках компромиссного варианта, ну а сегодня - момент истины. Ранее именно такую оценку предстоящим переговорам дал Александр Лукашенко во время общения с журналистами. При этом белорусская сторона прорабатывает и альтернативные источники поставки черного золота. По газу жедоговорились до конца февраля. И вот, как стало известно, переговоры уже начались.Причем,сперва лидеры поговорят тет-а-тет.
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А вот российская делегация в составе министра энергетики и еще нескольких членов правительства вылетели сегодня.Причем с задержкой в два часа из-за плохих погодных условий. Изначально переговоры на высшем уровне были намечены на 12 часов дня. Но, судя по всему, график немного сместится. Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путинасмотрите
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