Начальником управления СК по Брестской области назначен Виктор Леган

Виктор Леган назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 8 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Предыдущий руководитель управления Дмитрий Конопляник освобожден от этой должности в конце декабря прошлого года и уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.