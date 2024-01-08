Начальником управления СК по Брестской области назначен Виктор Леган
Начальником управления СК по Брестской области назначен Виктор Леганnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d698a050-34ce-488b-aec1-febb20016b01/conversions/c6756123-d35c-4873-8575-bea6ac01ff73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d698a050-34ce-488b-aec1-febb20016b01/conversions/c6756123-d35c-4873-8575-bea6ac01ff73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d698a050-34ce-488b-aec1-febb20016b01/conversions/c6756123-d35c-4873-8575-bea6ac01ff73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/d698a050-34ce-488b-aec1-febb20016b01/conversions/c6756123-d35c-4873-8575-bea6ac01ff73-xl-___webp_1920.webp 1920w
Виктор Леган назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 8 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Предыдущий руководитель управления Дмитрий Конопляник освобожден от этой должности в конце декабря прошлого года и уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.