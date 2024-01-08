Начальником управления СК по Брестской области назначен Виктор Леган

Виктор Леган назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 8 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Предыдущий руководитель управления Дмитрий Конопляник освобожден от этой должности в конце декабря прошлого года и уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.