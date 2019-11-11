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Начался официальный визит А. Лукашенко в Австрию

Александр Лукашенко направился с официальным двухдневным визитом в Австрию. Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Программой визита на сегодня запланировано возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям. Основные официальные переговоры намечены на завтра. Состоится диалог Главы белорусского государства с федеральным президентом Австрии, с председателем Национального совета. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе австрийско-белорусского бизнес-форума.

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