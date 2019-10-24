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Начался официальный визит Александра Лукашенко в Казахстан
Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Нурсултан Назарбаев. У трапа самолета белорусского лидера встретил лично глава республики Касым-Жомарт Токаев.К слову, такой политический жест - показатель наивысшего уважения к гостю. Уже завтра президенты проведут официальные переговоры. Их лейтмотив - торгово-экономическое взаимодействие. Это и расширение линейки промышленных проектов, сельское хозяйство, логистика и нефтехимическая отрасль.
А. Лукашенко возложил венок к монументу "Защитник Отечества"
Первая точка маршрута сегодня - монумент "Защитник Отечества". Центральная стела -101 колос и Родина-мать с чашей в руках как символ мира. Александр Лукашенко возложил венок у Вечного огня в память о всех защитниках, освобождавших в годы Великой Отечественной войны в том числе и Беларусь.
Обновленное посольство Беларуси открылось в Нур-Султане
Тем временем в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия обновленного посольства Беларуси в Казахстане. Комплекс состоит из административной постройки, жилого дома на 10 квартир и резиденции посла. Представительство нашей страны теперь расположено в дипломатическом квартале казахстанской столицы. Среди соседей США, Республика Корея и Россия. Скоро появятся представительства Китая, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Бизнес-форум Беларуси и Казахстана - контракты на $75 млн
Совместный бизнес-форум Беларуси и Казахстана также завершился сегодня в Нур-Султане. Участие в нем приняли две сотни предприятий. Стороны подписали внушительные контракты на 75 миллионов долларов. Причем спектр соглашений от машиностроения до фармацевтики.
Ожидается, что завтра Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудят участие казахстанской стороны и в деятельности Гомсельмаша. В рамках кооперации представители официального Нур-Султана могут купить акции промышленного гиганта. Отметим, что оба президента идею поддержали.
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