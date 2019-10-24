Начался официальный визит Александра Лукашенко в Казахстан

Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Нурсултан Назарбаев. У трапа самолета белорусского лидера встретил лично глава республики Касым-Жомарт Токаев.К слову, такой политический жест - показатель наивысшего уважения к гостю. Уже завтра президенты проведут официальные переговоры. Их лейтмотив - торгово-экономическое взаимодействие. Это и расширение линейки промышленных проектов, сельское хозяйство, логистика и нефтехимическая отрасль.







А. Лукашенко возложил венок к монументу "Защитник Отечества"

Первая точка маршрута сегодня - монумент "Защитник Отечества". Центральная стела -101 колос и Родина-мать с чашей в руках как символ мира. Александр Лукашенко возложил венок у Вечного огня в память о всех защитниках, освобождавших в годы Великой Отечественной войны в том числе и Беларусь.

Обновленное посольство Беларуси открылось в Нур-Султане

Тем временем в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия обновленного посольства Беларуси в Казахстане. Комплекс состоит из административной постройки, жилого дома на 10 квартир и резиденции посла. Представительство нашей страны теперь расположено в дипломатическом квартале казахстанской столицы. Среди соседей США, Республика Корея и Россия. Скоро появятся представительства Китая, Узбекистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.





Бизнес-форум Беларуси и Казахстана - контракты на $75 млн

Совместный бизнес-форум Беларуси и Казахстана также завершился сегодня в Нур-Султане. Участие в нем приняли две сотни предприятий. Стороны подписали внушительные контракты на 75 миллионов долларов. Причем спектр соглашений от машиностроения до фармацевтики.